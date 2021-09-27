Банк «Открытие»: 47% россиян считают, что в Сибири реально построить за несколько лет новые крупные города

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Половина сибиряков готова переехать в новые крупные города в Сибири, если они будут построены.

При этом 51% россиян не готовы там жить ни при каких условиях, а 54% сомневаются в реалистичности самого проекта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» об отношении россиян к идее построить в Сибири к 2030 году нескольких новых городов с населением от 300-500 тысяч до миллиона человек.


Положительно относятся к этой идее 40% опрошенных. Они считают, что это поможет стране решать демографическую проблему. В самой Сибири так считают 46%, а меньше всего сторонников такого строительства в Центральном федеральном округе (31%).

27% отнеслись к такому проекту негативно, считая, что это будет напрасной тратой гигантских денег. Так думают в том числе 30% сибиряков. 23% не слышали об этой идее, 10% относятся к ней безразлично.


47% россиян считают, что новые города в Сибири реально построить за несколько лет, если объединить усилия государства и частного бизнеса. Эта доля примерно одинакова во всех федеральных округах, за исключением Южного (42%).

По мнению 36% опрошенных, построить такие города нереально, потому что там некому будет жить. Еще 18% россиян полагают, что идею невозможно реализовать из-за нехватки денег.


Безусловно готовы переселиться на постоянно место жительства в новые сибирские города, если они будут построены, 7% респондентов в среднем по России и 16% сибиряков. Еще 41% готовы переехать туда при определенных условиях. При этом 51% опрошенных заявили, что не хотят жить в таких городах ни при каких условиях. В Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили по 60%, а в самой Сибири - только 32%.


Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют плохой климат, слишком холодная погода - 44%, неудобное слишком далекое географическое положение - 31% и категорическое нежелание людей менять свое нынешнее место жительства - 28%. Каждый пятый (20%) не верит, что там можно будет заработать больше, чем они зарабатывают сейчас. Только 5% смущает то, что в Сибирь ссылали заключенных.

Среди условий, при которых люди готовы переселиться в новые сибирские города (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) чаще всего назывались гарантированная работа и зарплата в 2-3 раза выше, чем сейчас (29%), подъемные свыше 1 миллиона рублей (12%), а также комфортные условия жизни и развитая городская инфраструктура (11%).

  • *Опрос проведен банком «Открытие» 22-24 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Да!
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