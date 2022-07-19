Банк «Открытие»: 48% уральцев уверены, что не потеряют работу

14% респондентов полагают, что начавшиеся в стране структурные изменения из-за ухода ряда крупных иностранных компаний открывают новые возможности и перспективы для трудоустройства. По мнению каждого третьего уральца (34%) на отечественном рынке труда за последние полгода в целом ничего не изменилось. 52% считают, что сейчас повысились риски потери работы.

43% лично для себя видят риск потерять работу, а 9% заявили, что уже теряли работу в последние месяцы. Однако половина жителей Урала (48%) уверены, что не потеряют работу в ближайшие полгода. 56% опрошенных уверены, что в случае необходимости быстро найдут новую работу в ближайшие полгода: из них 15% полностью уверены, 41% - скорее уверены. 32% сомневаются в возможности быстро найти новую работу. Из них 26% считают, что скорее не найдут её, а 6% - что точно не найдут. Только 11% полностью уверены, что искать новую работу им не придется.

60% респондентов готовы зарегистрироваться на бирже труда в случае потери работы: 32% скорее будут делать это, 28% точно будут. 40% не намерены регистрироваться на бирже труда, если станут безработными. При этом никто из участников опроса, проживающих в регионах УрФО, не ответил, что уже состоит на учете в бирже труда.

43% замечают рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: «скорее да» ответили 33%, «определенно да» - 10%. При этом 56% пока не заметили рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: 48% - скорее нет, 8% - определенно нет.

40% полагают, что безработица в России в ближайшие полгода будет расти. 32% считают, что она останется примерно на нынешнем уровне. Снижения уровня безработицы в ближайшие месяцы ожидают 14%, еще 14% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-15 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек

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