Банк «Открытие»: 77% жителей Урала одалживали деньги друзьям

64% опрошенных считают, что друзей не должно быть много, и у них есть не более двух-трех. У 25% от трех до 10 друзей, еще 6% имеют больше 10 друзей, а у 5% друзей столько, что даже трудно сосчитать их количество. Большинство участников опроса высокого мнения о своих личных качествах для дружбы. 80% считают себя открытыми, дружелюбными и общительными: 47% скорее да, 31% определенно да. 22% не считают себя открытыми, дружелюбными и общительными людьми, из них лишь 2% говорят об этом определенно.

16% опрошенных никогда не прекращали дружбу по собственной инициативе. Очень редко, один-два раза в жизни сами прекращали дружить 48%. У 25% есть несколько таких случаев, а 10% разрывали дружеские отношения по личному желанию часто.

Среди факторов, которые являются главным залогом прочной дружбы (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), уральцы чаще всего называют готовность друга помочь в любой ситуации (79%), общие интересы (60%), возможность легко обсуждать любые темы (54%). Гораздо меньшее значение для дружеских отношений, по мнению опрошенных, имеют сходство вкусов в искусстве (13%) и политических взглядов (6%).

77% жителей Урала одалживали друзьям деньги: 66% небольшие суммы, 11% достаточно крупные. 9% не давали друзьям взаймы из-за отсутствия свободных денег, а 14% заявили, что не дают в долг никому принципиально. В свою очередь брали деньги взаймы у друзей 62% респондентов: из них 59% одалживали небольшие суммы, 3% значительную сумму. 14% заявили, что у них нет нужды брать деньги в долг. 24% не берут взаймы принципиально.

51% опрошенных готовы попросить взаймы у друзей и родственников или дать им в долг не более 10 тысяч рублей. 22% готовы одолжить сумму от 10 до 100 тысяч рублей. 2% - от 100 до 200 тысяч рублей, 1% - свыше 200 тысяч рублей. При этом 23% сообщили, что никогда не просят денег у родных и близких людей.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 18-26 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).