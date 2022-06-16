Банк «Открытие»: 95% россиян не против параллельного импорта в Россию товаров и оборудования

64% россиян знают, что правительство разрешило импорт товаров и оборудования ушедших с российского рынка иностранных компаний. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области эта доля составляет 76%, самый низкий показатель в Южном федеральном округе (59%). При этом 36% опрошенных не слышали о параллельном импорте.

29% относятся к идее параллельного импорта товаров и оборудования однозначно положительно, еще 39% - скорее положительно. 27% затруднились ответить или относятся к такому импорту безразлично. Скорее против полулегального ввоза товаров и оборудования в Россию лишь 4% и только 1% категорически против.

По мнению четверти опрошенных (25%), Россия сможет в ближайшие 1-2 года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. 23% верят в полное импортозамещение на горизонте двух лет: больше всего таких оптимистов на Северном Кавказе (29%), меньше всего на Дальнем Востоке (20%). Еще 24% считают, что Россия полностью справиться с импортозамещением за 5-10 лет, а 8% полагает, что на это уйдет более 10 лет.

14% россиян уверены, что полное импортозамещение невозможно. В Москве и Московской области такой точки зрения придерживаются 19%, тогда как на Северном Кавказе всего 7%.

В целом россияне выражают готовность пользоваться товарами параллельного импорта, но при определенных условиях. 48% будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 31% - если цена не будет для них слишком высокой. При этом 18% опрошенных будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях (в том числе 24% жителей Московского региона). Лишь 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом: тут самые непреклонные сибиряки (6%), тогда как в Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе эта доля практически стремится к нулю.

44% опрошенных намерены в будущем отдавать предпочтение отечественным товарам, за исключением тех, где нет российской альтернативы. 27% будут отдавать предпочтением импортным товарам, за исключением качественных российских. 19% заявили, что им безразлична страна-производитель любого товара. При этом 7% будут выбирать во всех случаях только отечественные товары (на Северном Кавказе - 14%, в Сибири, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - по 3%). Только 4% сообщили, что покупали и планируют покупать дальше исключительно иностранные товары, в том числе ввезенные по каналам параллельного импорта.

*Опрос проведен банком «Открытие» 7-14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).