Банк «Открытие» аккредитовал шесть ЖК в Екатеринбурге

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Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Свердловской области. В апреле-мае банк аккредитовал еще шесть строящихся жилых комплексов в столице региона.

Аккредитацию получили сразу два объекта группы компаний «Атомстройкомплекс» - ЖК «Северное сияние» и ЖК «Квартал Энтузиастов», а также «Южные кварталы» от группы компаний «Брусника», Botanica Green House от группы компаний «Синара Девелопмент», ЖК «Тихомиров» от группы компаний «Формула Строительства» и ЖК «Уральский» от компании «Эфес».


Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.


Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие». По собственным программам банка ставка начинается от 13,79% годовых, при условии первоначального взноса от 50% от стоимости приобретаемого объекта. Помимоэтого «Открытие» продолжает реализацию ипотечных программ с господдержкой, ставки по которым начинаются от 5% годовых (программа льготной ипотеки для IT-специалистов, от 5,5% годовых – по программе «Семейная ипотека») и от 8,2% годовых по программе «Ипотека с господдержкой». Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.


Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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