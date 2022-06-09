Банк «Открытие»: более половины россиян готовы ходить в новый «Макдональдс»

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57% россиян готовы ходить в новый «Макдональдс». 31% считают, что в нем необходимо в полном объеме сохранить прежнее меню и столько же, что нужно создать полностью оригинальное российское. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к возобновлению работы в России сети ресторанов «Макдональдс» под новым брендом с 12 июня.

Лишь 20% россиян никогда ранее не посещали «Макдональдс». Больше всего таких в Сибири (47%), откуда родом новый владелец сети, и на Дальнем Востоке (42%), тогда как в Москве и Московской области лишь 9%.


Часто, несколько раз в месяц «Макдональдс» посещали 6% россиян, пару раз в месяц - 19%, не чаще раза в месяц - 17%, очень редко, раз в несколько месяцев - 37%.


56% опрошенных заявили, что «Макдональдс» перестал работать в их городе после ухода с российского рынка, 29% не знают об этом, 16% заявили, что не перестал (некоторые рестораны сети работают по франшизе и принадлежали российским собственникам).


78% респондентов в курсе, что «Макдональдс» продал бизнес в России российскому бизнесмену и будет работать под новым названием. Наименее осведомлены об этом жители Дальнего Востока (62%), более других - жители Московского региона (87%).


46% безразлично отнеслись к идее открыть «Макдональдс» в России под новым названием. 42% одобряют такую идею, 11% относятся к ней отрицательно, причем этот процент примерно одинаков по всей стране.

30% опрошенных заявили, что никогда не ходили в «Макдональдс» раньше и не будут сейчас. 29% готовы ходить туда, только если в новых ресторанах сохранится прежнее меню. 28% намерены посещать «Макдональдсы» в любом случае. 8% заявили, что не будут ходить из принципа - в знак протеста против ухода «Макдональдса» из России. Еще 4% будут ходить только в прежний «Макдональдс», если он вернется в нашу страну.


31% высказались за полное сохранение в новом «Макдональдсе» прежнего меню. Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (41%), реже других - в Дальневосточном (18%) и Южном (19%) федеральном округах. 31% - за полностью отечественное оригинальное меню. По мнению 38% респондентов, в меню «Макдональдса» при необходимости можно частично заменить еду и напитки.


*Опрос проведен банком «Открытие» 2-6 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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