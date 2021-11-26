Банк «Открытие»: большинство жителей УрФО не интересуется «черными пятницами» после опыта участия в них

При этом 70% мужчин и 89% женщин постоянно – несколько раз в неделю или несколько раз в месяц – покупают товары со скидками. А более 40% уральцев регулярно пользуются кешбэками при покупке товаров. Таковы результаты опроса* об отношении к шоппингу и «черным пятницам», проведенного банком «Открытие». Большинство жителей Урала не проявляют деятельного интереса к главным событиям в жизни шопоголиков - «черным пятницам». После опыта участия в них не следят за «черными пятницами» 30% мужчин и 61% женщин. В принципе не участвовали и не участвуют в таких распродажах 49% мужчин и 25% женщин. При этом 19% мужчин и 14% женщин участвуют в «черных пятницах» всегда, когда они проходят.

65% мужчин и 64% женщин округа смотрят на скидки в магазинах и при заказе товаров онлайн, потому что покупать дешевле, по их мнению - это показатель финансовой грамотности. 27% мужчин и 33% женщин поступают так, потому что финансовая ситуация вынуждает их экономить. 89% женщин и 70% мужчин постоянно – несколько раз в неделю или несколько раз в месяц – покупают товары со скидками. Примечательно, что жительницы Урала чаще других женщин страны постоянно покупают товары со скидками – так ответили 59% участниц опроса. Лишь 28% мужчин и 11% покупают товары со скидками не чаще, чем раз в месяц.

48% женщин и 40% мужчин регулярно пользуются при покупке товаров кешбэками. Специально не следят за программами возврата средств на карты 42% мужчин Урала и 50% женщин. Уральские мужчины оказались лидерами среди тех, кто не знает что такое кешбэк – в этом признался каждый пятый житель УрФО, тогда как среди женщин лишь 2% признались, что не имеют представления о кешбэке.