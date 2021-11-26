Банк «Открытие»: большинство жителей УрФО не интересуется «черными пятницами» после опыта участия в них

При этом 70% мужчин и 89% женщин постоянно – несколько раз в неделю или несколько раз в месяц – покупают товары со скидками. А более 40% уральцев регулярно пользуются кешбэками при покупке товаров. Таковы результаты опроса* об отношении к шоппингу и «черным пятницам», проведенного банком «Открытие». Большинство жителей Урала не проявляют деятельного интереса к главным событиям в жизни шопоголиков - «черным пятницам». После опыта участия в них не следят за «черными пятницами» 30% мужчин и 61% женщин. В принципе не участвовали и не участвуют в таких распродажах 49% мужчин и 25% женщин. При этом 19% мужчин и 14% женщин участвуют в «черных пятницах» всегда, когда они проходят.
65% мужчин и 64% женщин округа смотрят на скидки в магазинах и при заказе товаров онлайн, потому что покупать дешевле, по их мнению - это показатель финансовой грамотности. 27% мужчин и 33% женщин поступают так, потому что финансовая ситуация вынуждает их экономить. 89% женщин и 70% мужчин постоянно – несколько раз в неделю или несколько раз в месяц – покупают товары со скидками. Примечательно, что жительницы Урала чаще других женщин страны постоянно покупают товары со скидками – так ответили 59% участниц опроса. Лишь 28% мужчин и 11% покупают товары со скидками не чаще, чем раз в месяц.
48% женщин и 40% мужчин регулярно пользуются при покупке товаров кешбэками. Специально не следят за программами возврата средств на карты 42% мужчин Урала и 50% женщин. Уральские мужчины оказались лидерами среди тех, кто не знает что такое кешбэк – в этом признался каждый пятый житель УрФО, тогда как среди женщин лишь 2% признались, что не имеют представления о кешбэке.
- * Опрос проведен банком «Открытие» 15-22 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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