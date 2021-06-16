Банк «Открытие»: даже нейтральные результаты встречи в Женеве будут позитивны для рубля

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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research»:

Для дальнейшего укрепления рубля на рынке есть ряд предпосылок. Во-первых, это ожидаемо низкие расходы на летний выездной туризм на фоне наблюдаемого всплеска заболеваемости и исчезновения последних ожиданий об открытии границ. Во-вторых, более низкие выплаты дивидендов за 2020 г. на фоне растущей выручки экспортеров. Кроме того, роль играют высокие рублевые ставки по сравнению со ставками в валютах других развивающихся стран и ставками в зоне доллара и евро – они обуславливают привлекательность операций кэрри-трэйд и приток средств нерезидентов.


Таким образом, если сегодняшние переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, и их ответы на пресс-конференции не будут предполагать скорого ужесточения санкций со стороны США, укрепление рубля может продолжиться. Впрочем, с учетом вероятного укрепления доллара на мировой арене, оно будет носить более выраженный характер по отношению к евро, нежели к американской валюте.

  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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