Банк «Открытие»: даже нейтральные результаты встречи в Женеве будут позитивны для рубля

Для дальнейшего укрепления рубля на рынке есть ряд предпосылок. Во-первых, это ожидаемо низкие расходы на летний выездной туризм на фоне наблюдаемого всплеска заболеваемости и исчезновения последних ожиданий об открытии границ. Во-вторых, более низкие выплаты дивидендов за 2020 г. на фоне растущей выручки экспортеров. Кроме того, роль играют высокие рублевые ставки по сравнению со ставками в валютах других развивающихся стран и ставками в зоне доллара и евро – они обуславливают привлекательность операций кэрри-трэйд и приток средств нерезидентов.

Таким образом, если сегодняшние переговоры лидеров США и России в Женеве окончатся хотя бы нейтрально, и их ответы на пресс-конференции не будут предполагать скорого ужесточения санкций со стороны США, укрепление рубля может продолжиться. Впрочем, с учетом вероятного укрепления доллара на мировой арене, оно будет носить более выраженный характер по отношению к евро, нежели к американской валюте.