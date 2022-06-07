Банк «Открытие» добавил новые сервисы в мобильный и интернет-банк для предпринимателей

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51346

В «Бизнес-портале» появились новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности и существенно расширен функционал для обслуживания кредитов.

Клиенты «Открытия», получившие кредит для бизнеса, теперь могут увидеть доступный лимит кредитования в интернет-банке. Те из них, кто уже заключил договор, могут отследить в «Бизнес-портале» размеры максимального и расчетного лимитов для возобновляемой кредитной линии и для овердрафта, а также актуальную сумму задолженности и прочие важные параметры. Для просмотра плавающих лимитов нужно открыть карточку продукта в разделе «Кредиты».


Информирование о кредитах работает и в мобильном банке. Клиенты, установившие мобильное приложение «Бизнес-портала» на смартфонах Android, могут получать push-уведомления о предварительно одобренном кредите, а также о предстоящем или просроченном платеже по имеющемуся кредиту.


Теперь при оформлении депозита на «Бизнес-портале» клиенты сразу могут выбрать счет, на который будут начисляться проценты, и куда вернутся деньги после окончания срока вклада. Для этого при подаче заявки надо указать счет списания средств на депозит, а также счет для возврата депозита и начисления процентов в банке «Открытие» или в другом банке.


Даже в условиях санкционных ограничений банк «Открытие» продолжает предоставлять клиентам инструменты для внешнеэкономической деятельности. В разделе «Конвертация валют» появилась возможность печати заявлений на покупку и продажу валюты. Печатная форма подтверждает заключение сделки и содержит поручение на конвертацию, условия сделки и отметку банка о ее проведении.


Кроме того, в разделе «ВЭД» добавлены новые опции для валютного контроля. Клиент может быстро заполнить сведения об операции по платежу, который провели через другой уполномоченный банк. В сведения об операции добавлены группы кодов валютных операций, нужную группу легко найти через фильтр, по коду или названию.


Также в «Бизнес-портале» упрощен запрос ведомости банковского контроля по контрактам. Теперь при подаче такого запроса автоматически будут заполнены основные данные, что ускорит получение документа.


Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51346

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined