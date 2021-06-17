Банк «Открытие» добавил подсказки для новых пользователей интернет-банка для МСБ

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В интернет-банке «Бизнес-портал» для предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса появились новые функции, которые упрощают работу с ним, а также расширяют сервис для клиентов.

Начинающим пользователям интернет-банка теперь будут помогать специальные подсказки. Для первого входа появилась ссылка «Как войти?». Подсказка для смены временного пароля появится на экране как только истечет срок действия предыдущего.

Открыть дополнительные расчетные и специальные счета теперь можно онлайн, без предоставления документов на бумаге. Для этого необходимо подать заявление в «Бизнес-портале» – письмом в категории «Открытие счета». Затем выбрать тему – тип счета из списка. Для каждого типа откроется отдельный уже заполненный шаблон заявления. Его нужно только направить в банк.

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Кроме того, появилась возможность отправить зарплатную ведомость будущей датой – функция доступна в разделе «Зарплатный проект». Для этого необходимо загрузить реестр и указать желаемую дату его исполнения. В выбранный день средства поступят на карты сотрудников. Зачисление ФОТ производится без комиссии.


Оформить экспресс-гарантию на «Бизнес-портале» теперь можно одним из двух удобных способов: через личный кабинет или по упрощенной заявке. Второй способ удобен для тех, кто еще не пользовался личным кабинетом. Сотрудник банка свяжется с клиентом, запросит необходимую информацию и поможет заполнить заявку в личном кабинете.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте https://opendigest.ru/.

  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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