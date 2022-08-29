Банк «Открытие» добавил в «Бизнес-портал» единое окно для группы компаний

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51900

В онлайн-банк для малого и среднего бизнеса добавлены новые продукты и опции. Банк сделал удобнее работу со всеми счетами группы компаний и загрузку платежей из 1С.

В интернет-банке появилось единое окно для просмотра счетов. Если клиент работает с несколькими компаниями – например, как владелец или бухгалтер в разных юрлицах – все их счета будут доступны на одном экране. Приведена и сводная информация по группе компаний, и по счетам каждой компании, а кроме того – список счетов каждой компании и наличие ограничений по счетам. Для просмотра данных по группе компаний в интернет-банке нужно объединить свои учетные записи в одну, после чего в меню появится раздел «Единое окно».


Теперь из 1С на «Бизнес-портал» можно загрузить одновременно до 5 тысяч платежей. Для этого увеличены максимальный размер файла (до 5 Мб) и скорость обработки реестра. Стал доступен просмотр истории загруженных файлов с детализацией по количеству платежей. Платежи в ленте располагаются в той же последовательности, что и в реестре 1С – это делает работу с транзакциями намного удобнее.


Кроме того, клиенты «Открытия» могут подключить на смартфон Android новый продукт – эквайринг в смартфоне (Open-POS). Это выгодный торговый эквайринг без затрат на оборудование: платежи проходят через смартфон, поэтому не нужно покупать или арендовать терминал. Для подключения необходимо оформить заявку на «Бизнес-портале», выбрав в качестве устройства «Эквайринг в смартфоне». После одобрения заявки нужно скачать приложение и следовать инструкции по его установке. Новый продукт позволит предпринимателям использовать смартфон как терминал, принимая оплату картой, смартфоном, умными часами и другими способами.


Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51900

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined