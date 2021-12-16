Банк «Открытие»: ЕЦБ не боится инфляции

Европейский Центральный Банк по итогам заседания 16 декабря принял решение не менять процентные ставки – ставка рефинансирования по-прежнему составляет 0,0%, депозитная ставка осталась на уровне 0,5%. Также было объявлено об очередном сокращении объема покупок активов с текущих около €70 млрд в месяц в рамках программы PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) в первом квартале 2022 г., по истечении которого покупки в рамках программы будут завершены. В то же время ЕЦБ сохранил за собой возможность возобновления покупок в рамках PEPP в случае необходимости – в том числе при существенном влиянии новых штаммов Covid-19.
Для смягчения негативного влияния прекращения покупок в рамках PEPP регулятор временно увеличит покупки активов в рамках программы APP (Asset Purchase Programme) с текущих €20 млрд до €40 млрд во втором квартале и €30 млрд в третьем квартале следующего года, а начиная с октября 2022 г. вернется к темпам в €20 млрд. ЕЦБ по-прежнему ожидает, что покупки активов в рамках этой программы будут завершены незадолго до начала подъема регулятором процентных ставок. Также ЕЦБ продолжит реинвестировать основной долг по облигациям, купленным в рамках PEPP, как минимум до конца 2024 г.
Основным итогом заседания ЕЦБ, как и завершившегося днем ранее заседания американского регулятора, стало обновление экономических прогнозов. Так, ЕЦБ понизил прогноз по темпам роста ВВП на 2022 г. на 0,4 п.п. до 4,2% г/г, что вызвано сохранением негативного влияния пандемии Covid-19, однако существенно – на 0,8 п.п. до 2,9% г/г – увеличил ожидания роста в 2023 г. В 2024 г. темпы роста прогнозируются лишь на уровне 1,6% г/г.
Еще более кардинально изменились ожидания ЕЦБ по темпам инфляции в 2022 г. – с 1,7% г/г до 3,2% г/г. Однако, несмотря на столь высокие прогнозируемые темпы инфляции, ЕЦБ не ожидает подъема своих процентных ставок в следующем году. Основной причиной такого мнения служит то, что увеличение ожидаемой инфляции на 2/3 объясняется ростом цен на энергоносители, а большая часть из оставшегося прироста связана с более длительным действием дисбалансов в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. В результате ЕЦБ ожидает возвращения темпов роста цен к уровню в 1,8% г/г в 2023-2024 гг., что ниже целевого уровня инфляции в 2% и не предполагает повышения процентных ставок согласно стратегии монетарной политики ЕЦБ.
Таким образом, несмотря на стремительный рост темпов инфляции по всему миру и, как следствие, наблюдаемое ужесточение риторики и монетарной политики со стороны ФРС, Банка Англии и многих центральных банков развивающихся стран и стран Восточной Европы, ЕЦБ сохраняет мягкую кредитно-денежную политику, сочетающую нулевые ставки рефинансирования и регулярные операции по покупке активов.
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