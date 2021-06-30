Банк «Открытие» и банки-партнеры открыли финансирование строительству электрометаллургического комплекса в Выксе

Банк «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбер открыли финансирование масштабному проекту «Эколант» в моногороде Выксе Нижегородской области. Он позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2000 на период строительства.
Банки предоставили первый транш, эквивалентный 33 млн евро, на создание металлургического комплекса «Эколант»: по 40% предоставили «Открытие» и Сбер, а 20% – это средства ВЭБ.РФ. Завод возводится в моногороде Выксе Нижегородской области. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа.
Старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова:
– Мы видим, что спрос на ответственное инвестирование растет – помимо прибыли, целью наших корпоративных клиентов становится устойчивое развитие. Для нашей страны «Эколант» стал пилотным проектом «зеленой» металлургии. В нем используются технологии, передовые не только для России, но и для Европы. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений и запуске крупного производства в сжатые сроки, что требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных для реализации столь высокотехнологичного проекта.
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский:
– Соглашение об участии в проекте ВЭБ.РФ и партнеры подписали в апреле 2021 года, а спустя всего два месяца уже открыли проектное финансирование. Первые кредитные средства синдиката будут направлены на оплату контракта на поставку высокотехнологичного оборудования. Инвестиции в проект – пример ответственного финансирования в портфеле ВЭБа, технология проекта позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям. Проект в Выксе очень важен для всего региона, он даст более 700 новых рабочих мест.
Директор ООО «Эколант» Андрей Кухно:
– Металлургический комплекс «Эколант» будет сочетать в себе экологичные технологии и уникальные инженерные решения. Он обеспечит зеленой сталью выпуск продукции высоких переделов для топливно-энергетического комплекса и транспортной сферы. Первые средства, которые поступят в рамках финансирования, мы направим на приобретение высокотехнологичного оборудования. Мы признательны нашим банкам-партнерам за профессиональный подход. «Эколант», который планируется запустить в 2025 году, даст импульс развития металлургической отрасли и будет способствовать росту экономики России в целом.
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин:
– Мы рады принять участие в финансировании столь масштабного и перспективного проекта «зелёной» металлургии. Этот комплекс станет одним из самых производительных в мире и продемонстрирует, что даже в таких энергоёмких отраслях, как металлургия, возможны эффективные ESG-решения, которые позволяют минимизировать углеродный след и воздействие на природу в целом. Так что это во всех отношениях знаковое строительство — не только для отрасли, но для перевода всей отечественной промышленности на «зелёные» рельсы.
Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием банка «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбербанка. Проект реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш. Банк «Открытие» и Сбербанк предоставят еще по 40 млрд рублей. Более 40 млрд рублей составляют собственные средства инициатора проекта.
«Эколант» – металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную цепочку «руда-сталь» в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год и двух машин непрерывной разливки. Запуск производства ожидается в 2025 году. Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии выксунского завода Объединенной металлургической компании.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Загрузка комментариев