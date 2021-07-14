Банк «Открытие»: каждый пятый житель УрФО собирается обзавестись дачей

Основные плюсы жизни за городом – свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, основные минусы – дорога и слаборазвитая инфраструктура. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Почти у половины уральцев (44%) есть дача или загородный дом. Небольшую дачу имеют 34% респондентов.21%опрошенных заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. 34% не намерены никуда переезжать из города и владеть недвижимостью за пределами городской черты.

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) уральцы называют жизнь на природе и свежий воздух (90%), возможность отдохнуть от городской суеты (68%), более просторную жилплощадь (43%), возможность вырастить детей более здоровыми (25%).

Основными минусами загородного жилья стали далекое расстояние от города и неудобства в пути (60%), слаборазвитая инфраструктура - магазины, дороги, развлечения - (47%), высокая цена ухода за домом (30%), необходимость ухаживать за земельным участком (31%) и невозможность жить там круглый год (29%).