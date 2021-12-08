Банк «Открытие»: каждый третий на Урале готов взять ипотеку онлайн

Более половины жителей Уральского федерального округа считают, что ипотеку надо выдавать и онлайн, и в отделениях банка по желанию заемщика. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» к Форуму инновационных и финансовых технологий «Финополис-2021».
Ипотечный кредит есть у каждого пятого жителя Урала, еще 15% опрошенных заявили, что уже погасили ипотечный кредит. 22% пока не имеют ипотечного кредита, но готовы его оформить. Резко против займов на приобретение жилья высказались 44% респондентов.
Подавляющее большинство – 66% жителей УрФО не хотят брать ипотеку онлайн ни при каких условиях. О своей готовности попробовать оформить ипотечный кредит без визита в банк заявили 29% участников опроса, еще 5% уже имеют такой опыт.
Главные преимущества цифровой ипотеки, по мнению жителей Уральского федерального округа (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) – не надо лишний раз ходить в банке (32%), удобство и быстрота (24%), желание, чтобы все кредиты выдавались онлайн (11%). При этом 54% не считают, что цифровая ипотека лучше обычной.
Основными недостатками цифровой ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) опрошенные называют недостаточную безопасность (кредит на такую сумму и такой срок безопаснее брать в офисе банка) - 31%, недоверие к любым кредитам онлайн – 26%, желание получать все финансовые услуги в офисе банка – 29%. При этом 33% не считают, что цифровая ипотека хуже обычной.
Наиболее предпочтительным способом выдачи ипотеки большинство уральцев считают «гибридный», когда ее можно получить и в банке, и онлайн по желанию заемщика (53%). По мнению еще 8%, оба способа получения ипотеки имеют право на жизнь, но по желанию банка. 34% опрошенных считают, что ипотека должна выдаваться исключительно в отделениях банков.
- *Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 26 ноября – 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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