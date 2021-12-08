Банк «Открытие»: каждый третий на Урале готов взять ипотеку онлайн

Более половины жителей Уральского федерального округа считают, что ипотеку надо выдавать и онлайн, и в отделениях банка по желанию заемщика. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» к Форуму инновационных и финансовых технологий «Финополис-2021».

Ипотечный кредит есть у каждого пятого жителя Урала, еще 15% опрошенных заявили, что уже погасили ипотечный кредит. 22% пока не имеют ипотечного кредита, но готовы его оформить. Резко против займов на приобретение жилья высказались 44% респондентов.

Подавляющее большинство – 66% жителей УрФО не хотят брать ипотеку онлайн ни при каких условиях. О своей готовности попробовать оформить ипотечный кредит без визита в банк заявили 29% участников опроса, еще 5% уже имеют такой опыт.

Главные преимущества цифровой ипотеки, по мнению жителей Уральского федерального округа (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) – не надо лишний раз ходить в банке (32%), удобство и быстрота (24%), желание, чтобы все кредиты выдавались онлайн (11%). При этом 54% не считают, что цифровая ипотека лучше обычной.

Основными недостатками цифровой ипотеки (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) опрошенные называют недостаточную безопасность (кредит на такую сумму и такой срок безопаснее брать в офисе банка) - 31%, недоверие к любым кредитам онлайн – 26%, желание получать все финансовые услуги в офисе банка – 29%. При этом 33% не считают, что цифровая ипотека хуже обычной.

Наиболее предпочтительным способом выдачи ипотеки большинство уральцев считают «гибридный», когда ее можно получить и в банке, и онлайн по желанию заемщика (53%). По мнению еще 8%, оба способа получения ипотеки имеют право на жизнь, но по желанию банка. 34% опрошенных считают, что ипотека должна выдаваться исключительно в отделениях банков.