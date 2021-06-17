Банк «Открытие»: каждый третий житель Урала постоянно экономит деньги

Две трети (61%) жителей Уральского федерального округа включают режим экономии, только когда начинают испытывать проблемы с финансами. Жить ни в чем себе не отказывая привыкли 9% уральцев. Первое от чего жители округа готовы отказаться ради экономии средств – развлечения, путешествия и новые гаджеты.

30% участников опроса, проживающие в регионах УрФО заявили, что экономят постоянно, потому что так их научили родители. В целом по России таких оказалось больше – 37%. Из-за пандемии коронавируса экономить начали 29% участников опроса, а большинство – 57% делали это и до пандемии, остальные 14% никак в финансовом плане не изменили свой образ жизни.

Главное, на чем уральцы не готовы экономить ни при каких условиях (можно было давать больше одного ответа) – еда (41%). 39% не готовы экономить на детях, 40% - на лекарствах. При этом 28% россиян заявили, что не намерены экономить на развлечениях, 25% - на одежде и обуви, 24% - на путешествиях, 18% - на гаджетах. Меенее всего жители Урала не готовы экономить ни при каких условиях на бытовой технике – 2%, а 3% заявили, что экономят на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 67% опрошенных, на путешествиях - 52%, на гаджетах - 51%, на бытовой технике -43%, на одежде и обуви - 36%, на еде – 22%.