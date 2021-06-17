Банк «Открытие»: каждый третий житель Урала постоянно экономит деньги

Две трети (61%) жителей Уральского федерального округа включают режим экономии, только когда начинают испытывать проблемы с финансами. Жить ни в чем себе не отказывая привыкли 9% уральцев. Первое от чего жители округа готовы отказаться ради экономии средств – развлечения, путешествия и новые гаджеты.
30% участников опроса, проживающие в регионах УрФО заявили, что экономят постоянно, потому что так их научили родители. В целом по России таких оказалось больше – 37%. Из-за пандемии коронавируса экономить начали 29% участников опроса, а большинство – 57% делали это и до пандемии, остальные 14% никак в финансовом плане не изменили свой образ жизни.
Главное, на чем уральцы не готовы экономить ни при каких условиях (можно было давать больше одного ответа) – еда (41%). 39% не готовы экономить на детях, 40% - на лекарствах. При этом 28% россиян заявили, что не намерены экономить на развлечениях, 25% - на одежде и обуви, 24% - на путешествиях, 18% - на гаджетах. Меенее всего жители Урала не готовы экономить ни при каких условиях на бытовой технике – 2%, а 3% заявили, что экономят на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 67% опрошенных, на путешествиях - 52%, на гаджетах - 51%, на бытовой технике -43%, на одежде и обуви - 36%, на еде – 22%.
- *Опрос проведен банком «Открытие» 7-11 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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