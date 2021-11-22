Банк «Открытие»: котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию

Котировки меди, цинка на Лондонской бирже металлов (LME) показали минимальные значения с первой декады октября. Стоимость трехмесячных фьючерсов на медь 19 ноября составила $9646/т, на цинк – $3238/т, а цена алюминия снизилась до $2679/т – это уровень конца августа. Котировки цветных металлов снижаются со второй половины октября после резкого скачка в начале прошлого месяца.

На динамику цен оказал влияние целый ряд факторов, которые отразились на всех цветных металлах, однако в разной степени. В первую очередь следует отметить, что рост цен, который предварял падение в октябре, был вызван энергетическим кризисом в мире и в особенности Китае. КНР является крупнейшим производителем рафинированных цветных металлов: более 50% по алюминию, меди и цинку. Опасения участников рынка были основаны на том, что дефицит предложения электроэнергии в Китае и высокие цены на нее могут привести к остановке или снижению мощностей по их производству. В частности, завод Nystar в Бельгии анонсировал снижение выработки цинка из-за резкого роста затрат на электроэнергию. Сильные опасения возникли и в отношении производства алюминия, где электроэнергия является одной из крупнейших статей расходов в структуре себестоимости. В результате потребители начали активно запасаться металлом, вызвав резкое снижение запасов на мировых биржах. Форвардная кривая находилась в бэквардации, демонстрируя существенный спрос на металл с ближайшей поставкой. При этом значительно вырос спрэд между котировками спот и трехмесячными фьючерсами на металлы.

Поэтому неудивительно, что частичное разрешение энергокризиса, особенно в Китае, позволило ценам скорректироваться. При этом динамика цен различалась: если стоимость алюминия вернулась к уровням июля-августа 2021 г., то цены на цинк остаются еще достаточно высокими. В отношение цинка рынок ожидает формирования дефицита металла, который будет сохраняться в следующие несколько лет. Это выступит поддержкой для котировок металла.

Помимо разрешения вопроса с электроэнергией, давление на цены оказывает начало сворачивания программы выкупа активов ФРС США, ожидание ужесточения монетарной политики в ответ на сильный рост инфляции, а также замедление экономической активности в Китае.

В следующие несколько месяцев мы ожидаем продолжения планомерной коррекции на рынке цветных металлов, которая должна постепенно привести котировки к более обоснованным фундаментальным уровням. Тем не менее, среднесрочный и долгосрочный прогнозы по цветным металлам предполагают сохранение высоких цен относительно уровней 2015-2020 гг.

В краткосрочной перспективе рынок будет реагировать на динамику экономической активности в Китае и развитых странах (Европа, США). Помимо этого, резкие изменения на рынке могут быть спровоцированы «сбоями» в предложении металлов. В частности, блокировка транспортной инфраструктуры в Перу оказывает влияние на поставки меди и цинка со стороны крупных проектов мировых горнодобывающих компаний (проекты Las Bambas, Antapaccay, Antamina и другие), что негативно сказывается на их глобальном предложении. С другой стороны, на рынке фиксируется ускорение ввода некоторых проектов, что потенциально может компенсировать непредсказуемые сбои и оказать небольшое давление на цены. Например, медный проект Kamoa-Kakula в Демократической республике Конго увеличил прогнозный объем добычи на 2021 г. с 80-95 тыс. т до 92,5-100 тыс. т., а также успешно завершает расширение своих мощностей, опережая график на 3 месяца.