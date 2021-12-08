Банк «Открытие»: лишь 27% жителей УрФО не сталкивались с финансовыми мошенниками за последний год

73% жителей Уральского федерального округа столкнулись с финансовым мошенничеством за последний год. Звонки от имени банков остаются самым массовым видом мошенничества, а сами банки - главным источником информирования населения о кибербезопасности.

66% респондентов заявили, что они или члены их семей сталкивались со случаями финансового мошенничества за последний год, но обошлось без ущерба. Еще 7% уральцев потеряли деньги в результате такого мошенничества. Не сталкивались с мошенниками в течение последнего года лишь 27% жителей округа.

Отвечая на вопрос о способах финансового мошенничества, с которыми они сталкивались (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), уральцы чаще всего называли звонки и смс от имени финансовых организаций - 61%, на втором месте - замаскированные под актуальную информацию (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных) сайты - 31%, далее следует обман при использовании предоплаты за товар или услугу - 26%, по 24% набрали действия или фальшивые сайты органов власти. Чуть меньше - 23% набрали финансовые пирамиды, обещающие сверхприбыль от инвестиций в ценные бумаги.

Примечательно, что большинство участников опроса - 75% получают информацию о кибербезопасности от банков, далее с большим отрывом идут операторы связи (50%) и госорганы (40%). Главные способы получения такой информации в банках - звонок от работника банка (62%), в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в интернете (61%) и в банкоматах (61%).

Наиболее предпочтительными способами получения информации о кибербезопасности (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Урала назвали уведомление по электронной почте и смс-уведомления (по 34%), push-уведомления предпочтительны для 7% уральцев.

В случае столкновения с финансовым мошенничеством 43% респондентов не предпринимали никаких действий, обращались в банк 23%. В полицию обращались 9% опрошенных, в суд - лишь 1%.

Отвечая на вопрос, какие действия вы предпринимаете, чтобы не стать жертвой финансового мошенничества (открытый вопрос) жители УрФО чаще всего говорили о том, что не сообщают никому и нигде не записывают секретные данные карты, в том числе пин-код и СVV-код с обратной стороны (75%), не хранят на телефоне фото и заметки с данными банковских карт (33%), используют двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и sms-уведомление обо всех операциях по карте (по 28%), 26% установили на всех устройствах антивирусные программы, а еще 25% - используют защищённый WiFi или мобильный интернет при работе с банковскими приложениями.

Большинство уральцев невысоко оценивают уровень личной кибербезопасности в российской финансовой системе. 28% уверены, что в любой момент могут стать жертвой кибермошенников. Еще 16% полагают, что по мере развития технологий кибербезопасность финансовых операций снижается. При этом 33% считают, что проблемы есть, но в целом кибербезопасность финансовых операций повышается. Уверены, что все их финансовые операции достаточно защищены, 23% респондентов.