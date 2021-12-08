Банк «Открытие»: лишь 27% жителей УрФО не сталкивались с финансовыми мошенниками за последний год

73% жителей Уральского федерального округа столкнулись с финансовым мошенничеством за последний год. Звонки от имени банков остаются самым массовым видом мошенничества, а сами банки - главным источником информирования населения о кибербезопасности.
66% респондентов заявили, что они или члены их семей сталкивались со случаями финансового мошенничества за последний год, но обошлось без ущерба. Еще 7% уральцев потеряли деньги в результате такого мошенничества. Не сталкивались с мошенниками в течение последнего года лишь 27% жителей округа.
Отвечая на вопрос о способах финансового мошенничества, с которыми они сталкивались (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), уральцы чаще всего называли звонки и смс от имени финансовых организаций - 61%, на втором месте - замаскированные под актуальную информацию (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных) сайты - 31%, далее следует обман при использовании предоплаты за товар или услугу - 26%, по 24% набрали действия или фальшивые сайты органов власти. Чуть меньше - 23% набрали финансовые пирамиды, обещающие сверхприбыль от инвестиций в ценные бумаги.
Примечательно, что большинство участников опроса - 75% получают информацию о кибербезопасности от банков, далее с большим отрывом идут операторы связи (50%) и госорганы (40%). Главные способы получения такой информации в банках - звонок от работника банка (62%), в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в интернете (61%) и в банкоматах (61%).
Наиболее предпочтительными способами получения информации о кибербезопасности (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Урала назвали уведомление по электронной почте и смс-уведомления (по 34%), push-уведомления предпочтительны для 7% уральцев.
В случае столкновения с финансовым мошенничеством 43% респондентов не предпринимали никаких действий, обращались в банк 23%. В полицию обращались 9% опрошенных, в суд - лишь 1%.
Отвечая на вопрос, какие действия вы предпринимаете, чтобы не стать жертвой финансового мошенничества (открытый вопрос) жители УрФО чаще всего говорили о том, что не сообщают никому и нигде не записывают секретные данные карты, в том числе пин-код и СVV-код с обратной стороны (75%), не хранят на телефоне фото и заметки с данными банковских карт (33%), используют двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и sms-уведомление обо всех операциях по карте (по 28%), 26% установили на всех устройствах антивирусные программы, а еще 25% - используют защищённый WiFi или мобильный интернет при работе с банковскими приложениями.
Большинство уральцев невысоко оценивают уровень личной кибербезопасности в российской финансовой системе. 28% уверены, что в любой момент могут стать жертвой кибермошенников. Еще 16% полагают, что по мере развития технологий кибербезопасность финансовых операций снижается. При этом 33% считают, что проблемы есть, но в целом кибербезопасность финансовых операций повышается. Уверены, что все их финансовые операции достаточно защищены, 23% респондентов.
- * Опрос проведен банком «Открытие» 26 ноября – 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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