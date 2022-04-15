Банк «Открытие»: лишь 7% жителей Урала ждут значительного сокращения доходов в 2022 году

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Каждый второй житель (55%) Уральского федерального округа получает оклад и премию. 34% из тех, кому положена годовая премия, получили ее по итогам 2021 года в полном размере. Каждый третий уралец (34%) надеется, что его доходы в 2022 году останутся стабильными или даже увеличатся. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

51% опрошенных из числа тех, кто в настоящий момент работает, получают и оклад, и премию. У 24% есть только оклад. Еще 21% зарабатывают сами, не разделяя доходы на оклад и премию. 78% участников опроса сообщили, что уже получили премию за 2021 год, но в полном объеме бонус достался только 34% респондентов. Еще 27% получили от 50% до 90% от положенной годовой премии, 16% - не более половины от положенного. Совсем без премии по итогам 2021 года оказались 22%. Их них половина сами не заработали на доплату, а остальные не получили доход из-за решения работодателя.


Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 64% жителей округа ожидают выплаты премии по итогам первого квартала 2022 года. Причем 30% заявили, что им такую премию выплатят в полном размере или даже больше, 14% планируют получить от половины до 90% квартальной премии, 20% рассчитывают на сумму менее половины стандартной премии. По словам 7% опрошенных, их работодатели решили не выплачивать квартальную премию, несмотря на выполнение производственных планов.


34% уральцев полагают, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже будут расти, а 7%, напротив, полагают, что их доходы снизятся весьма существенно – на 30% и более. Сокращения доходов на 10-30% ожидают 26% респондентов, еще почти треть (28%) полагают, что станут беднее в этом году на 5-10%. О полной потере доходов заявили 6% опрошенных.


*Опрос проводился 6-12 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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