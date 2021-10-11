Банк «Открытие» начал учитывать ESG-риски при кредитовании бизнеса

В банке «Открытие» утверждена концепция системы управления ESG-рисками, а также определены критерии оценки экологического риска. В рамках концепции разработан подход к оценке факторов E (Environmental, связанные с окружающей средой). Все отрасли экономики маркированы по уровню влияния на окружающую среду согласно матрице оценки экологического риска. Оценка станет обязательной для клиентов из отраслей с высоким и средним уровнями экологического риска.
Для проведения такой ESG-оценки банк разработал анкету для клиентов – в пилотном режиме ее заполнили уже более 30 компаний. При разработке концепции использовался опыт ведущих международных финансовых институтов, а также практика крупных российских банков. Следующий этап управления ESG-рисками для банка – оценка факторов S (Social, социальный аспект) и G (Governance, корпоративное управление).
Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:
– Соблюдение ESG-принципов перестает быть для бизнеса только условием для привлечения ответственных инвесторов и становится необходимым требованием, от выполнения которого зависит долгосрочное развитие. Банки также не могут не учитывать ESG-факторы при анализе клиентов. При этом принятие решения о кредитовании зависит от комплексной оценки клиента и проекта. Мы рассчитываем на увеличение числа сделок, благодаря которым будет оказано позитивное влияние на окружающую среду, в том числе, связанных со снижением углеродного следа, сокращением выбросов вредных веществ.
Владимир Варивончик, старший вице-президент, директор департамента рисков корпоративного бизнеса банка «Открытие»:
– Внедрение системы оценки ESG-рисков – это очередной шаг в развитии системы управления рисками банка и группы «Открытие». Факторы, определяющие долгосрочную устойчивость бизнеса, безусловно являются частью оценки кредитного риска. И сейчас эта оценка будет влиять не только на принятие решений по сделкам проектного финансирования в высокорискованных отраслях, но и по клиентам из базовых отраслей. И оценка эта стала более системной, включена в базовый кредитный процесс, будет влиять на уровень резервирования по ссудам и ценообразование, что позитивно должно сказаться на качестве и доходности нашего кредитного портфеля.
В 2020-2021 годах банк «Открытие» профинансировал пять «зеленых» проектов на общую сумму 121,5 млрд рублей. В том числе, первый в стране «зеленый» электрометаллургический комплекс «Эколант» в Выксе (Нижегородская область), строительство ветропарков суммарной мощностью 445 МВт в Астраханской и Волгоградской областях, создание комплекса по переработке отходов мощностью около 2 млн тонн в Московской области.
Банк «Открытие» также стал одним из организаторов размещения первого в России выпуска социальных облигаций ООО «СФО Социального развития» в размере 3,5 млрд руб. и зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» общим объемом 10 млрд руб.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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