Банк «Открытие» начал выдавать кредиты на приобретение залогового имущества на электронных торгах при банкротстве

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Этот продукт не имеет аналогов на банковском рынке.

Банк «Открытие» запустил новый кредитный продукт, который позволит участникам рынка – юридическим лицам, а также ИП, собственникам бизнеса, адвокатам, нотариусам – приобретать залоговое имущество банка, реализуемое на электронных торгах при процедурах банкротства.


Максимальная сумма кредита на пилотный период реализации проекта установлена в размере 50 млн рублей. Кредит выдается на срок до 24 месяцев. Первоначальный взнос должен составлять не менее 50%, включая задаток в пределах 20% за участие в торгах.

Для электронных торговых площадок такие кредиты выгодны повышением комиссионных доходов за счет увеличения товарного оборота, банку это позволит быстрее продавать залоговое имущество в рамках процедуры банкротства, тем самым уменьшая расходы на сопровождение и реализацию непрофильных активов.

– Банк «Открытие» стремится к максимальной открытости процесса реализации залогов и обеспеченных дефолтных обязательств широкому кругу инвесторов в ликвидационных процедурах – банкротстве, исполнительном производстве. Поэтому мы первыми на рынке решили использовать практику выдачи кредитов на приобретение залогов, тем самым повышая их доступность для покупателей и улучшая клиентский сервис, – отмечает Евгений Лепёхин, вице-президент, заместитель директора департамента проблемных активов банка «Открытие».
  • Всю информацию о продаваемых долгах можно найти на сайте банка.
  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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