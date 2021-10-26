Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме льготного кредитования компаний малого бизнеса ФОТ 3.0

С 26 октября банк «Открытие» запускает предварительный прием заявок по возобновляемой правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц из пострадавших отраслей в соответствии со списком, утвержденным правительством РФ. Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке «Открытие» могут подать клиенты любого российского банка.
Cумма льготного кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Причем первые полгода действия кредита заемщики освобождаются от уплаты процентов и основного долга.
Кредитные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 можно использовать на финансирование любых расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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