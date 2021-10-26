Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме льготного кредитования компаний малого бизнеса ФОТ 3.0

С 26 октября банк «Открытие» запускает предварительный прием заявок по возобновляемой правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц из пострадавших отраслей в соответствии со списком, утвержденным правительством РФ. Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке «Открытие» могут подать клиенты любого российского банка.

Cумма льготного кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Причем первые полгода действия кредита заемщики освобождаются от уплаты процентов и основного долга.

Кредитные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 можно использовать на финансирование любых расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.