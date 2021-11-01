Банк «Открытие»: ноябрь не несет серьезных рисков для рубля

Наступивший ноябрь может пройти достаточно нейтрально для рубля. До середины декабря традиционно проходят существенные платежи по импорту товаров к Новому году, высокая инфляция и ожидания дальнейшего роста ключевой ставки будут все еще отпугивать инвесторов от массированных вложений в рубль. Они будут постепенно готовиться к закрытию позиций перед Рождеством, и вряд ли станут занимать слишком рискованные позиции. Рубль скорее всего останется без изменений к доллару либо даже немного ослабнет, а по отношению к евро и другим валютам продолжит постепенное укрепление.
Основным риском для рубля выступает возможная коррекция мировых цен на энергоносители и другие товары российского экспорта. Такой сценарий нельзя исключить на фоне ожидаемого уменьшения притока долларовой ликвидности в результате начала сокращения программы ФРС по выкупу активов и роста заимствований со стороны американского Минфина. Однако даже этот сценарий нельзя назвать таким уж плохим. Коррекция на сырьевых рынках наверняка в этом случае затронет и мировые рынки сельхозпродукции, что благоприятно скажется на динамике российской инфляции и ожиданиях по ключевой ставке.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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