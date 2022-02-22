Банк «Открытие»: около 60% жителей Урала празднуют гендерные праздники ежегодно

59% уральцев и 66% жительниц Урала каждый год продолжают праздновать 23 февраля. Рейтинг 8 марта несколько выше - Международный женский день каждый год отмечают 61% мужчин и 76% женщин. 32% мужчин и столько же женщин нейтрально («кто хочет, пусть отмечает») относятся к празднику 23 февраля, 30% мужчин и 22% женщин - к Дню 8 марта. Лишь 9% мужчин и 2% женщин считают, что оба гендерных праздника пора отменить.

В топ-3 подарков, которые хотели бы получить на 23 февраля мужчины, вошли деньги (27%), часы (23%) и парфюм (16%). Далее идут модный гаджет (14%) и подарочный сертификат маркетплейса (5%). При этом 25% мужчин на 23 февраля не нужны никакие подарки, еще 2% неважно, что им подарят - главное внимание. Среди других вариантов желанных подарков мужчины называли дорогой алкоголь, книги и даже … золотую печатку.

При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам на их гендерный праздник парфюм (41%), модный гаджет (17%), носки, платки и белье (15%) и подарочный сертификат маркетплейса (15%). При этом 7% не хотят дарить мужчинам ничего, еще 2% - то, что захочет мужчина. Среди других вариантов своих подарков мужчинам женщины называли бритвенные принадлежности, игру на приставку, снаряжение для рыбалки.

Женщины сильнее всего хотят получить в подарок на 8 марта цветы (49%), парфюм (29%) и подарочный сертификат маркетплейса (27%). Далее в списке их предпочтений деньги (24%) и модный гаджет (20%). Никаких подарков 8 марта не хотят лишь 7% представительниц прекрасного пола. Среди других вариантов желанных подарков женщины называли ювелирные украшения, робот-пылесос и поездку на Мальдивы.

Мужчины лучше соответствуют в своих подарках ожиданиям женщин 8 марта, чем женщины ожиданиям мужчин 23 февраля. Чаще всего мужчины готовы дарить женщинам в их праздник цветы (50%), деньги (23%) и парфюм (20%) 14% собираются подарить модный гаджет (14%), купальник или комплект красивого белья (11%). 9% мужчин не побоялись признаться, что не подарят 8 марта ничего. Среди других подарков женщинам мужчины называли «равные права для всех», «что-то практичное для дома», конфеты и украшение из золота.

В целом мужчины готовы тратить на подарки к 8 марта больше денег, чем женщины на подарки к 23 февраля.

7% джентльменов надеются израсходовать на подарок к 8 марта менее 1000 рублей, 59% планируют уложится в 1-5 тысяч, 16% - в 5-10 тысяч рублей. 7% мужчин намерены потратить на женские подарки от 10 до 20 тысяч рублей и еще 7% - свыше 20 тысяч рублей. Только 5% мужчин не собираются тратить на подарки в Международный женский день ни копейки.

17% женщин при покупке подарка на 23 февраля намерены уложиться в 1000 рублей, 56% женщин закладывают на подарки мужчинам от 1 до 5 тысяч, 17% - от 5 до 10 тысяч и 5% от 10 до 20 тысяч рублей. 5% женщин не хотят тратить ни копейки на подарки мужчинам к 23 февраля.

*Опрос проведен банком «Открытие» 14-18 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.