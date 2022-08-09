Банк «Открытие»: почти треть россиян планирует сократить расходы на содержание домашних питомцев

У 64% россиян дома есть кошка или кот, при этом 15% из них являются счастливыми обладателями нескольких питомцев. Самыми кошачьим регионами по результатам опроса стали Северный Кавказ (72%) и Урал (68%), меньше всего кошек у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (52%). 19% опрошенных россиян отвергают возможность завести кошку. У 11% она была раньше, но сейчас ее нет. 6% россиян живут без кошки, но хотели бы ее завести.

Треть респондентов - владельцы собак (32%). Тут рекордсмены - жители Москвы и Московской области, а также Сибири (по 38%). Наименьшая доля владельцев собак на Урале (23%) и Северном Кавказе (26%). 16% россиян хотели бы завести собаку. 40% отвергают такую возможность. 12% отметили, что держали собак ранее.

На третьем месте в негласном рейтинге любимых домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки - они есть у 10% опрошенных. 7% содержат попугают, по 3% - черепах и хомяков. У россиян также живут кролики, шиншиллы, морские свинки, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.

32% россиян признались, что планируют сократить расходы на содержание домашних питомцев. Из них 10% уже решились на этот шаг, а 23% намерены сделать это со временем. 38% россиян и 45% москвичей не готовы сокращать расходы на содержание домашнего питомца. 31% затруднились ответить на этот вопрос.

За год расходы россиян на домашних животных не выросли. 69% россиян (и 70% год назад) тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 18% (19% в прошлом году) - от 5 до 10 тысяч рублей. 3% (7% в 2021 году) оценили свой месячный бюджет на домашних животных в сумму более 10 тысяч рублей. 11% респондентов признались, что не считают траты, так как на своих любимцев им никаких денег не жалко.

* Опрос проводился банком «Открытие» с 1 по 5 августа 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).