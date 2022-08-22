Банк «Открытие» подарит деньги новым клиентам – предпринимателям

Кроме того, участники акции будут получать от банка вознаграждение на расчетный счет в размере стоимости выбранного пакета услуг («Свой бизнес» – 1490 руб. или «Быстрый рост – 590 руб.) в течение двух календарных месяцев с момента открытия счета и подключения пакета услуг.

Чтобы получить деньги в рамках акции «Банк, который платит», нужно выполнить по крайней мере одно из трех условий: использовать в течение календарного месяца включенные в стоимость платежные поручения, входящие в выбранный пакет услуг; использовать в течение календарного месяца лимит переводов в адрес физических лиц, входящий в выбранный пакет услуг; обеспечить среднемесячный остаток на расчетном счете в размере не менее 100 000 рублей для клиентов, подключивших пакет услуг «Свой бизнес», и не менее 50 000 рублей для клиентов, подключивших пакет услуг «Быстрый рост».

Максимальная месячная выплата участнику акции может составить 2980 рублей при подключении пакета услуг «Свой бизнес и 1180 рублей при подключении пакета услуг «Быстрый рост».

Если расчетный счет открыт после 15-го числа календарного месяца, условия выплаты начинают учитываться со следующего календарного месяца. Например, при открытии первого расчетного счета с 16 по 30 сентября условия выплаты вознаграждения начнут учитываться с 1 октября.

Выплата вознаграждения будет производиться до 15 числа следующего месяца за тем, в котором участники выполняли условия акции .

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).