Банк «Открытие» подарит зеленые скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках в честь любимых учителей

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49895

В акции «Лес рук», приуроченной ко Дню Учителя, с 5 по 24 октября приняли участие более 50 тысяч школьников и их родителей.

Банк «Открытие» опубликовал списки победителей акции «Лес рук» в поддержку родных школ и учителей. Наибольшее число голосов на сайте проекта получили средняя общеобразовательная школа №2 в городе Великие Луки (10 396 «поднятых рук»), средняя общеобразовательная школа №27 в Астрахани (9 171 «поднятая рука»), средняя школа №80 с углубленным изучением английского языка в Ярославле (7021 «поднятая рука»).

Банк «Открытие» приступил к разработке проектов зеленых скверов в этих школах. Реализация утвержденных проектов запланирована на весну 2022 года.


В рамках акции за проекты озеленения проголосовало 50 821 школьников и их родителей. Помимо финансирования создания трех школьных скверов, банк «Открытие» планирует направить соответствующую числу голосов сумму (по 10 рублей за голос) в 508 210 рублей в фонд «Посади лес». Благодаря банку «Открытие» будет посажено более 300 новых деревьев.

  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49895

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined