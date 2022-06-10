Банк «Открытие»: половина предпринимателей пока не ощутила влияние кризиса и санкций

Временно риостановили работу или собираются закрывать бизнес лишь 7% опрошенных. Еще 18% заняли выжидательную позицию, а 19% компаний сокращают свой бизнес на фоне кризиса. 7% заявили, что их бизнес в последние три месяца, наоборот, начал развиваться.



У трети опрошенных компаний (33%) за последние месяцы выручка от бизнеса не изменилась. 35% зафиксировали незначительное снижение выручки, а 22% – ее существенное снижение. Рост выручки на фоне санкций заметили 8% респондентов.



Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на их работу, предприниматели чаще всего называют рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование (42%), а также отсутствие поставок и/или дефицит импортных комплектующих, сырья, оборудования (28%). Около 18% в качестве негативных факторов для их бизнеса отметили уход из России и/или ограничение деятельности иностранных компаний – поставщиков товаров и сырья, 16% – снижение спроса на выпускаемую продукцию в России, 15 % – прекращение работы зарубежных платежных систем (MasterCard, Visa).



*Опрос проведен банком «Открытие» в мае 2022 года методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 400 компаний микро-, малого и среднего бизнеса в городах с населением свыше 100 тысяч человек.



Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).