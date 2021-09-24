Банк «Открытие»: половине жителей Урала хватает зарабатываемых денег

Правда большинству – 47% это удается за счет умения экономить, а не потому, что у них высокий заработок. При этом 66% уральцев хотели бы увеличить свои доходы в 2-3 раза. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

О своем умении легко зарабатывать деньги заявили 26% опрошенных, большинству – 52% с большим трудом удается зарабатывать средства к существованию, остальные честно признались, что зарабатывать не умеют, но очень хотели бы этому научиться. На Урале не нашлось ни одного, кто бы ответил, что деньги его не интересуют (больше всего такого мнения придерживаются в Москве – 3%, в целом по России – около 2% респондентов).

Более половины – 53% участников опроса, проживающих на территории Уральского федерального округа, сообщили что им хватает заработанных средств. Однако лишь 6% считают, что им удается достичь такого статуса благодаря высокому доходу, основной же массе – 47% удается укладываться в бюджет благодаря умению экономить. 34% признались, что им не хватает денег из-за низкого уровня доходов, а еще 13% - из-за неумения экономить.

Свой текущий доход считают идеальным лишь 2% жителей округа, 66% хотели бы увеличить его в 2-3 раза относительно текущего. 18% заявили о желании зарабатывать в 5-7 раз больше, а еще 14% - в 10-20 раз больше, чем зарабатывают сейчас.

Подавляющее большинство уральцев – 69% уверены, что умеют разумно и эффективно тратить заработанные деньги, а 11% заявили, что делают это «с размахом». 10% уральцев предпочитают откладывать деньги, чем тратить, а 9% - напротив, всегда сталкиваются с нехваткой денег. 53% жителей Урала хотели бы тратить больше чем сейчас, при этом каждый четвертый житель УрФО считает свои текущие расходы идеальными и не хотел бы их менять ни в какую сторону. Каждый пятый хотел бы снизить текущие расходы в 2-3 раза, а каждый сотый – в 5-7 раз.