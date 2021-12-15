Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки на 75 б.п. выглядит наиболее вероятным

По прогнозу «Открытие Research», на последнем в этом году заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка может повышена на 75 б.п. – до 8,25%. Однако сценарий повышения ставки сразу на 100 б.п. сейчас преобладает на рынке, и его также нельзя исключать. В пользу менее радикального шага говорит замедление темпов роста экономии, стабилизация – пусть и на высоком уровне – инфляционных ожиданий населения, а также динамика годовых темпов инфляции.
По состоянию на 6 декабря, по оценкам «Открытие Research», годовые темпы роста инфляции скорректировались до 8,2-8,3% г/г после всплеска до 8,4% г/г в конце ноября. Он был вызван резким ростом цен на услуги зарубежного туризма с 2,3% г/г в октябре до 12,3% г/г. Именно этот компонент ИПЦ ответственен за две трети произошедшего за месяц увеличения годовых темпов инфляции с 8,13% г/г до 8,4% г/г. Причина такого увеличения – кратковременный рост цен на поездки в Турцию (на 55% м/м) в последнюю неделю ноября, которые уже в первую неделю декабря продемонстрировали коррекцию на 17%. Впрочем, даже без учета этого фактора увеличение годовых темпов роста цен происходит во всех без исключения базовых категориях – продовольственные товары (с 10,1 до 10,9% г/г), непродовольственные товары длительного пользования (с 10,5 до 10,7%), непродовольственные товары текущего пользования (с 5,0 до 5,2% г/г), услуги без учета туризма (с 4,1 до 4,6%). С учетом сохранения высоких инфляционных ожиданий населения в ноябре (лишь на 0,1 п.п. ниже пикового уровня октября), а также поддержания высокой активности банков в части выдач потребительских кредитов, заметное увеличение ключевой ставки весьма вероятно.
В пользу увеличения ставки не на 100, а на 75 б.п. говорит сразу несколько факторов. В числе экономических – замедление до 0,8% темпов роста ВВП в третьем квартале 2021 г. (к аналогичному кварталу 2019 г.) по сравнению с 1,8% во 2 квартале. Реальные располагаемые доходы в 3 квартале, скорректированные на 700 млрд руб. за счет единоразовых предвыборных выплат, не только остались ниже уровня 2019 г., но и усилили падение: спад во втором квартале относительно аналогичного квартала 2019 г. составлял 0,8%, в третьем – 1,7% (+3,0% с учетом выплат). К инфляционным факторам можно отнести стабилизацию – пусть и на высоком уровне – инфляционных ожиданий населения. Операционный фактор – необходимость публикации нового прогноза среднего уровня ключевой ставки на 2022 г., актуализированного на предыдущем заседании 22 октября. В настоящий момент верхняя граница коридора составляет 8,3%, и в отсутствие пересмотра прогноза это будет давать сигнал рынку о снижении ставки в течение следующего года, что слабо согласуется с предыдущей риторикой регулятора.
Финансовые рынки закладывают повышение ключевой ставки до уровня 8,5%. Если это произойдет, то все внимание будет приковано к обновлению прогноза среднегодового уровня ключевой ставки в 2022 г., который пока оказался самым доходчивым инструментом коммуникации с точки зрения влияния на уровень ставок. Пересмотр коридора с 7,3-8,3% до 8-9% вполне вписывается в текущие ожидания рынка роста ставки до максимального уровня 9,5%, но при этом будет оставлять потенциал для снижения ставки в случае заметного замедления инфляции в течение 2022 года. Этот вариант должен пройти почти бесследно для финансовых рынков. Прогноз заметно выше уровня 8-9% может вызвать «сдвиг» ожиданий наподобие того, который произошел по итогам предыдущего заседания, и будет означать, что Банк России видит существенный риск дальнейшего заметного ускорения роста цен.
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