Банк «Открытие» предлагает кешбэк 5% за оплату ЖКХ

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Банк «Открытие» запустил акцию «Кешбэк за оплату ЖКХ». Новые клиенты, оформившие до 31 октября 2022 года дебетовую или зарплатную Opencard, будут получать повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ.

Оплачивая покупки до 30 ноября 2022 года картой Opencard, клиенты смогут получать:

  • получат повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ*;
  • кешбэк 1,5% за все покупки с 1 октября, до конца сентября – 1%;
  • кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса «Плюс» с 1 октября, до конца сентября – 1,5%

После окончания акции «Кешбэк за оплату ЖКХ» держатели карт продолжат получать кешбэк до 2% в рамках программы лояльности МАКС.

Максимальные ежемесячные лимиты по начислению бонусов:

для клиентов без статуса – до 500 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 3000 бонусных рублей за все покупки;
для клиентов со статусом «Плюс» – до 750 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 5000 бонусных рублей за все покупки.

В рамках акции бесплатными будут выпуск и обслуживание карты Opencard. Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка.


* за оплату на сумму не менее 100 рублей; для клиентов, ранее не оформлявших Opencard.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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