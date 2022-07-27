Банк «Открытие» предлагает кредит наличными по ставке 8,9% каждому

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51684

Банк «Открытие» в Свердловской области улучшил условия по самому популярному продукту для розничных клиентов – потребительскому кредиту. Теперь нет никаких «от», ставка действительно фиксированная для всех. Свердловчанам доступно оформление кредита на любые цели по фиксированной ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Это одно из лучших предложений на рынке.

Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Единая ставка для всех категорий клиентов составит 8,9% годовых. Подать заявку на кредит можно как онлайн, так и в офисе «Открытия», решение банк примет за 3 минуты.


При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кешбэк и может компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место — для ее получения не обязательно приходить в отделение банка.  


Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.


*с учетом страхования. Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51684

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined