Банк «Открытие» предлагает скидку по семейной ипотеке

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Теперь при первоначальном взносе по семейной ипотеке свыше 30% клиенты банка «Открытие» могут оформить кредит с учетом скидки по ставке 4,95% годовых.

Предложение распространяется на оформление новых или рефинансирование действующих ипотечных кредитов.


С начала 2021 года банк «Открытие» выдал по семейной ипотеке более 1,2 тысячи кредитов на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Из них 41% - это кредиты с первоначальным взносом более 30% от стоимости жилья. Средний чек по семейным ипотечным кредитам в текущем году достиг 4,2 млн рублей.


Наибольшей популярностью среди заемщиков «Открытия» семейная ипотека пользуется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также в Краснодарском крае и Казани.


«Мы стараемся сделать покупку жилья в кредит максимально выгодной и комфортной для всех категорий заемщиков. Наша новая скидка особенно важна для молодых семей: она позволит оформить кредит или рефинансировать действующую ипотеку по выгодной ставке, снизив долговую нагрузку», - говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».


В рамках программы «Семейная ипотека» в банке «Открытие» можно оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке по ставке 4,95% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, срок кредитования - до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% до 80%. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.


С полными условиями и ставками по программе «Семейная ипотека» можно ознакомиться на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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