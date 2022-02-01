Банк «Открытие» предоставил 7,6 млрд рублей для реконструкции Петербургского нефтяного терминала

«Банк «Открытие» активно финансирует значимые для города инвестиционные проекты, оказывая поддержку стратегически важным отраслям экономики страны, – прокомментировал сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что успешное сотрудничество нашего банка с ПНТ на благо Санкт-Петербурга и экономики региона в целом, продолжится, и в скором времени мы договоримся о новых взаимовыгодных сделках».

«Реконструкция нефтяного терминала в Санкт-Петербурге стала очередным проектом банка «Открытие» в рамках комплексной стратегии по модернизации критически важной для страны инфраструктуры, – отметила старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова. – Не может не радовать, что наша совместная работа с ПНТ позволит существенно снизить экологические риски и сделает перевалку нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга более безопасной и отвечающей самым высоким современным требованиям».

«Мы рады, что нашли надежного финансового партнера, представляющего государственный финансовый сектор. Безусловно, поддержка банка поможет нам в реализации важного стратегического проекта по реконструкции «старой» части ПНТ. Мы также надеемся, что в будущем наше сотрудничество продолжится», – заявил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Работы по преобразованию «старой» части ПНТ предполагают полную замену устаревшего советского оборудования и возведение на этом месте аналогичного по мощности современного комплекса по перевалке нефтепродуктов. Реализация проекта создаст новые высококвалифицированные рабочие места, увеличит объем налоговых отчислений и повысит экологическую безопасность порта – все резервуары будут возведены по технологии «стакан в стакане», что практически исключает риски утечки. Правительством города проекту ПНТ присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Общие затраты на реконструкцию составят не менее 5 млрд рублей. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов проекта запланирован на 2024-2025 гг.

Петербургский нефтяной терминал – один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и крупнейший стивидор Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2021 году ПНТ отгрузил 9 млн тонн нефтепродуктов. В 2021 году ПНТ присвоен статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.