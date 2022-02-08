Банк «Открытие» предоставил ГК МонолитХолдинг банковские гарантии для строительства в «Сколково»

Группа должна построить два коммерческих здания в многофункциональном комплексе «Творческий квартал» на территории инновационного центра «Сколково». Помещения могут быть адаптированы под требования конечных пользователей пространств. Квартал расположен в центральной части «Сколково» и окружен Центральным парком площадью 12,5 га. Рядом находятся учебные заведения, жилые апартаменты, спортивный центр, международный медицинский центр, транспортный хаб, соединяющий инновационный центр с Москвой.

«Предоставление банковских гарантий стало продолжением нашего успешного сотрудничества с Группой компаний «МонолитХолдинг», – отмечает Василий Васьков, заместитель управляющего банком «Открытие» в Красноярском крае. – Общий объем финансирования, привлеченного Группой в «Открытии» для строительных проектов по всей России, составляет 17 млрд рублей. ГК МонолитХолдинг входит в число самых крупных и надежных застройщиков региона, и мы благодарны ей за доверие».

Банк «Открытие» предоставляет различные виды гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе, тендерные гарантии, гарантии в пользу налоговых и таможенных органов, гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Группа компаний «МонолитХолдинг» более 30 лет работает на строительном рынке Красноярского края и является одним из крупнейших и надежных застройщиков, применяющим новейшие инновационные технологии в возведении объектов. Компания – лидер по объемам строительства в регионе. На счету холдинга – возведение не только жилых кварталов, но и таких масштабных проектов как Перинатальный и Онкологический центры в Красноярске, Енисейский фанерный комбинат, спорткомплекс «Кристал.Арена», торгово-развлекательный центр «Планета», лечебный корпус республиканской клинической больницы в Хакасии и здание Хакасского национального краеведческого музея и Дворец спорта «Центральный» в Калуге.