Банк «Открытие» предоставил компаниям МСБ более 2,8 млрд рублей в рамках государственной программы «зонтичного» кредитования

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Всего за месяц действия программы компании малого бизнеса смогли дополнительно привлечь более 3,6 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, около 80% этой суммы предоставил банк «Открытие».

Общая сумма одобренных банком «Открытие» кредитов с зонтичным поручительством составляет 5 миллиардов рублей. Более половины из этих денег уже доведены до субъектов МСП. Таким образом удалось поддержать более двух с половиной сотен предприятий.


В ближайшее время банк «Открытие» планирует принять участие в очередном отборе банков и получить от Корпорации МСП дополнительный лимит зонтичных поручительств.


Задача нового механизма – увеличение доступности кредита для широкого круга предпринимателей, в том числе для компаний, которые только открыли свое дело. Поручительства Корпорации МСП обеспечивают до половины обязательств клиента по возврату суммы кредита. Заемщик может получить поддержку как по микрокредиту до 10 млн рублей, так и привлечь крупный кредит – сумма поручительства Корпорации МСП может достигать 1 млрд рублей. Для клиента такое поручительство является бесплатным.


Программа зонтичного кредитования разработана Минэкономразвития и Корпорацией МСП по поручению президента РФ В.В. Путина. Новая программа господдержки бизнеса была запущена 15 сентября 2021 года во всех регионах РФ.

  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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