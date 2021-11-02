Банк «Открытие» предоставил проектное финансирование «Астон Екатеринбург» для строительства квартала «Астон Событие» в Екатеринбурге

На выделенные средства предполагается возведение второй очереди жилого квартала «Астон Событие» в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Кредитная линия открыта на срок до 2025 года и будет направлена на строительство жилого дома площадью 33 тыс. кв. метров в одном из перспективных и динамично развивающихся районах Екатеринбурга. В настоящее время на рассмотрении банка находятся еще два проекта «Астон Екатеринбург» по возведению жилых комплексов в регионах УрФО. «Открытие» выступит оператором эскроу-счетов для покупателей квартир в ЖК «Астон Событие».

– Развитие проектного кредитования застройщиков – одно из приоритетных направлений развития бизнеса банка «Открытие» в Свердловской области. В регионе развитая и конкурентная среда, сильный строительный сектор, мы надеемся, что наше предложение будет востребовано на этом рынке. Со своей стороны банк готов расширять эту сферу бизнеса, наращивать объемы и предоставлять необходимые финансовые инструменты для развития жилого строительства, – отметила управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

По ее словам, сейчас банк совместно с застройщиком прорабатывают совместную программу льготного ипотечного кредитования для покупателей квартир в строящемся доме. В частности, банк может предложить своим клиентам минимальные ставки на период строительства дома, когда финансовая нагрузка на «будущих новоселов» наиболее велика: квартира еще не готова, сбережения на ее покупку уже потрачены и необходимо поддерживать текущие затраты, например, на аренду жилья.