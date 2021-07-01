Банк «Открытие» предоставил резиденту ТОР «Бурятия» льготный кредит на строительство центра ядерной медицины

Резидент территории опережающего развития «Бурятия» – Центр ядерной медицины Улан-Удэ (ЦЯМУ) – получил льготный кредит на строительство специализированного медицинского учреждения по ранней диагностике онкологических и кардиологических заболеваний.
Кредитная линия в банке «Открытие» на сумму 612 млн рублей открыта по программе льготного заемного финансирования для дальневосточных резидентов ТОР и свободного порта Владивосток в рамках постановления Правительства РФ № 1818. Согласно документу, банкам-партнерам программы, которую реализует Минвостокразвития России совместно с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственной Минвостокразвития, часть процентной ставки субсидируется из федерального бюджета.
– По кредитному договору с банком «Открытие» мы получили первый транш в размере 86 млн рублей. Средства направлены на обеспечение строительно-монтажных работ. В настоящее время возведен каркас здания Центра, ведутся работы по приобретению и доставке инженерного оборудования, в том числе систем кондиционирования и вентиляции, лифты, оборудования для электромонтажных работ и установки слаботочных систем, – сообщил генеральный директор ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Сергей Новиков.
– Проект ТОР «Бурятия» – один из наиболее значимых для нашего банка инфраструктурных проектов. Прямое соглашение между банком «Открытие», Республикой Бурятия и ООО «ЦЯМУ» предполагает, что банк предоставит концессионеру кредитные средства на 13 лет. При этом будут использованы механизмы льготного кредитования. Одновременное применение мер государственной поддержки – льгот для резидентов территории опережающего развития и кредитования по пониженной ставке в рамках постановления правительства №1818 – значительно улучшат экономику важных для Дальнего Востока социально значимых проектов. Это позволяет надеяться на рост их количества в регионе. Банк «Открытие» рассматривает еще ряд проектов в ДФО в социальной сфере, медицине и образовании, – отметил руководитель службы по работе с госсектором банка «Открытие» Евгений Лазаренко.
Проект резидента ТОР «Бурятия» предполагает строительство и эксплуатацию на территории республики Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины, организацию производства радиофармпрепаратов для диагностики онкологических и кардиологических заболеваний. Проектная мощность Центра – более 7,3 тысяч исследований в год, около 5,5 тысячи из них будет проводиться бесплатно. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики на создание медучреждения будет направлено более 600 млн рублей и создано 18 рабочих мест.
Как отметил Сергей Новиков, проект имеет большое значение не только для Бурятии: Центр сможет принимать пациентов со всего Дальнего Востока. Льготное заемное финансирование поможет повысить финансовую устойчивость проекта и реализовать его в оптимальные сроки. Ввод объекта намечен на первый квартал 2022 года.
– Это очень важный и значимый инвестиционный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства с правительством Бурятии. Ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. Безусловно, появление Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины на территории Бурятии – это большой шаг для повышения качества медицины в регионе, – заявила первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Людмила Цыбикова.
По словам и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова, льготное кредитование позволяет предпринимателям, работающим на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток, существенно уменьшить размер ежемесячных процентных платежей по займам. Разница между рыночной и льготной ставками возмещается банкам за счет госсубсидии. Механизм, в первую очередь, направлен на поддержку малых и средних предприятий, реализующих проекты в приоритетных для субъектов Дальнего Востока отраслях.
– Мы ожидаем, что благодаря льготным кредитам возрастет количество инвесторов, работающих в преференциальных режимах, а реализация самих проектов заметно ускорится, – сказал он.
Напомним, с 6 апреля 2021 года Правительство России расширило программу льготного кредитования – теперь займы на особых условиях выдаются под отдельные инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей. Ранее эти пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд, соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких проектов, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее – 3 млрд).
Кроме того, в марте 2021 года комиссия Минвостокразвития РФ по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов, выданных в рамках льготной программы, включила в список аккредитованных банков «Банк ВТБ» (ПАО) и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Таким образом, на сегодняшний день в программе участвуют 12 банков, среди которых: Сбербанк (ПАО), АО «МСП Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО Банк «Итуруп», АО «СМП Банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, ПАО «МТС-Банк».
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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