Банк «Открытие» предоставил резиденту ТОР «Бурятия» льготный кредит на строительство центра ядерной медицины

Резидент территории опережающего развития «Бурятия» – Центр ядерной медицины Улан-Удэ (ЦЯМУ) – получил льготный кредит на строительство специализированного медицинского учреждения по ранней диагностике онкологических и кардиологических заболеваний.

Кредитная линия в банке «Открытие» на сумму 612 млн рублей открыта по программе льготного заемного финансирования для дальневосточных резидентов ТОР и свободного порта Владивосток в рамках постановления Правительства РФ № 1818. Согласно документу, банкам-партнерам программы, которую реализует Минвостокразвития России совместно с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственной Минвостокразвития, часть процентной ставки субсидируется из федерального бюджета.

– По кредитному договору с банком «Открытие» мы получили первый транш в размере 86 млн рублей. Средства направлены на обеспечение строительно-монтажных работ. В настоящее время возведен каркас здания Центра, ведутся работы по приобретению и доставке инженерного оборудования, в том числе систем кондиционирования и вентиляции, лифты, оборудования для электромонтажных работ и установки слаботочных систем, – сообщил генеральный директор ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Сергей Новиков.

– Проект ТОР «Бурятия» – один из наиболее значимых для нашего банка инфраструктурных проектов. Прямое соглашение между банком «Открытие», Республикой Бурятия и ООО «ЦЯМУ» предполагает, что банк предоставит концессионеру кредитные средства на 13 лет. При этом будут использованы механизмы льготного кредитования. Одновременное применение мер государственной поддержки – льгот для резидентов территории опережающего развития и кредитования по пониженной ставке в рамках постановления правительства №1818 – значительно улучшат экономику важных для Дальнего Востока социально значимых проектов. Это позволяет надеяться на рост их количества в регионе. Банк «Открытие» рассматривает еще ряд проектов в ДФО в социальной сфере, медицине и образовании, – отметил руководитель службы по работе с госсектором банка «Открытие» Евгений Лазаренко.

Проект резидента ТОР «Бурятия» предполагает строительство и эксплуатацию на территории республики Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины, организацию производства радиофармпрепаратов для диагностики онкологических и кардиологических заболеваний. Проектная мощность Центра – более 7,3 тысяч исследований в год, около 5,5 тысячи из них будет проводиться бесплатно. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики на создание медучреждения будет направлено более 600 млн рублей и создано 18 рабочих мест.

Как отметил Сергей Новиков, проект имеет большое значение не только для Бурятии: Центр сможет принимать пациентов со всего Дальнего Востока. Льготное заемное финансирование поможет повысить финансовую устойчивость проекта и реализовать его в оптимальные сроки. Ввод объекта намечен на первый квартал 2022 года.

– Это очень важный и значимый инвестиционный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства с правительством Бурятии. Ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. Безусловно, появление Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины на территории Бурятии – это большой шаг для повышения качества медицины в регионе, – заявила первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия Людмила Цыбикова.

По словам и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова, льготное кредитование позволяет предпринимателям, работающим на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток, существенно уменьшить размер ежемесячных процентных платежей по займам. Разница между рыночной и льготной ставками возмещается банкам за счет госсубсидии. Механизм, в первую очередь, направлен на поддержку малых и средних предприятий, реализующих проекты в приоритетных для субъектов Дальнего Востока отраслях.

– Мы ожидаем, что благодаря льготным кредитам возрастет количество инвесторов, работающих в преференциальных режимах, а реализация самих проектов заметно ускорится, – сказал он.

Напомним, с 6 апреля 2021 года Правительство России расширило программу льготного кредитования – теперь займы на особых условиях выдаются под отдельные инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей. Ранее эти пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд, соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких проектов, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее – 3 млрд).

Кроме того, в марте 2021 года комиссия Минвостокразвития РФ по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов, выданных в рамках льготной программы, включила в список аккредитованных банков «Банк ВТБ» (ПАО) и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Таким образом, на сегодняшний день в программе участвуют 12 банков, среди которых: Сбербанк (ПАО), АО «МСП Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ООО Банк «Итуруп», АО «СМП Банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, ПАО «МТС-Банк».