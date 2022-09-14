Банк «Открытие» приглашает клиентов создать финансовую «Семью»

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/52000

Банк «Открытие» запустил новый сервис «Семья», который позволяет объединять членов семьи в общую группу и получать за это бонусы и целый ряд преимуществ. Услуга бесплатно предоставляется действующим и новым клиентам в мобильном и интернет-банке.

В «Семье» банка «Открытие» управлять финансами максимально выгодно: можно совместно быстрее накапливать бонусы, делиться ими с другими участниками и компенсировать крупные покупки. Для круглосуточной поддержки финансовой «Семьи» действует приоритетная линия в call-центре банка. В дальнейшем станут доступны и другие преимущества семейного банка.


Максимальное число участников «Семьи» – четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если член семьи пока не клиент банка, организатор группы может пригласить его, направив уникальную ссылку для оформления бесплатной дебетовой Opencard. Приглашающий получит вознаграждение по 1 000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту, и дополнительно 500 бонусных рублей за первого нового клиента банка. А новый клиент банка — 500 бонусных рублей на свой бонусный счет. Таким образом, за создание семьи можно получить вознаграждение до 5 000 рублей: 3 000 рублей на счет и 500 бонусный рублей на бонусный счет приглашающему и 1 500 бонусных рублей приглашенным.


«Мы активно развиваем направление family banking в «Открытии» и новый сервис «Семья» станет удобным дополнением к набору финансовых услуг, предлагаемых банком. Теперь клиенты, объединенные в семейную группу, получили возможность эффективнее распоряжаться семейными финансами и выгодно использовать накопленные бонусы», — отметила вице-президент, лидер трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Яна Тимофеева.


Начать пользоваться семейным банком можно в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия». Подробнее об услуге можно узнать на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/52000

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined