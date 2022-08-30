Банк «Открытие» продлил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней»

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Банк «Открытие» продлил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней», которая пользуется повышенным спросом у клиентов. За две недели акции, запущенной 15 августа, «Открытие» на четверть увеличил выдачу кредитных карт. Теперь карту «120 дней» в рамках акции можно оформить до 20 сентября 2022 года.

Клиенты*, оформившие карту «120 дней», получат 10 000 рублей, если совершат не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после открытия карты.


«120 дней» — это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.


В поддержку акции «10 000 рублей за карту «120 дней» в диджитал-каналах проходит рекламная кампания с амбассадорами «Открытия» — народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.


Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка


* Предложение действительно для клиентов, не имеющих кредитных карт банка «Открытие» с 1 августа 2021 года.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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