Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам

Теперь максимальная ставка для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный партнер» составляет 7,2% годовых. Для остальных клиентов по вкладу «Надежный» - 7% годовых.
Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты, предпочитающие пополнять вклад в течение срока его действия, - 6,5% годовых по вкладу «Активное пополнение». Для клиентов, желающих свободно распоряжаться своими средствами, банк «Открытие» предлагает вклад «Свободное управление» со ставкой 6% годовых.
Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.
Ставки действуют при получении процентов в конце срока.
Вклады и накопительные счета банка «Открытие» клиенты могут открыть в офисе и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение.
- Более подробно узнать условия по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка https://www.open.ru/deposits.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Загрузка комментариев