Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам

Теперь максимальная ставка для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный партнер» составляет 7,2% годовых. Для остальных клиентов по вкладу «Надежный» - 7% годовых.

Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты, предпочитающие пополнять вклад в течение срока его действия, - 6,5% годовых по вкладу «Активное пополнение». Для клиентов, желающих свободно распоряжаться своими средствами, банк «Открытие» предлагает вклад «Свободное управление» со ставкой 6% годовых.

Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Ставки действуют при получении процентов в конце срока.

Вклады и накопительные счета банка «Открытие» клиенты могут открыть в офисе и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение.