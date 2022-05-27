Банк «Открытие» профинансировал строительство ЖК «Атмосфера» в Якутске

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Банк предоставил 4,9 млрд рублей якутской компании ООО «Специализированный Застройщик Номер Два» для строительства нового ультрасовременного жилого комплекса комфорт-класса в Якутске.

Комплекс состоит из 3 высотных 16-этажных зданий. 1-й и 2-й дом объединены мостом, 3-й дом является главным в комплексе. Платформа (мост) служит зоной досуга и активного отдыха с игровыми площадками. В комплексе будет 851 квартира площадью от 43 до 85 квадратных метров. Сдача объекта запланирована на конец 2024 года.


ЖК «Атмосфера» отвечает всем требованиям жилья комфорт-класса: паркинг на 367 мест, двор-сад без машин, планируется строительство детского сада на 200 мест и фитнес-зала.


Комплекс расположен в динамично развивающемся районе с удобной транспортной развязкой, в 10 минутах от центра города. Рядом находится разнообразная социальная инфраструктура, торговые центры, рестораны. В пешей доступности расположен эколого-этнографический парк Чочур Муран.


«Для будущих покупателей квартир в ЖК «Атмосфера» соглашение о партнерстве между банком «Открытие» и застройщиком – это дополнительная гарантия надежности, спокойствия и доверия к исполнителям проекта в процессе строительства, – подчеркивает Максим Федоров, управляющий банка «Открытие» в республике Саха (Якутия). – «Открытие» также выступит оператором эскроу-счетов для покупателей квартир в комплексе. Банк и застройщик прорабатывают совместную программу льготного ипотечного кредитования».


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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