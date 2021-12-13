Банк «Открытие» профинансирует крупный проект экологичного производства черновой меди УГМК

Кредитная линия на 12,8 млрд рублей сроком на 8 лет будет открыта АО «Святогор» – предприятию Группы УГМК, одной из крупнейших горно-металлургических компаний России. АО «Святогор» имеет полный технологический цикл получения черновой меди, мощность его производства составляет около 80 тыс. тонн в год. Кредитная линия банка «Открытие» позволит использовать на предприятии передовую технологию в области энергопотребления и экологической безопасности «Ausmelt». Этот метод плавки минимизирует вредное влияние производства на окружающую среду, позволяя утилизировать весь объем технологических газов. Его использование способствует выводу производства меди в регионе на самый современный мировой уровень и при этом увеличению мощности производства до 110 тыс. тонн в год.

Проект получил поддержку государства в виде субсидии на компенсацию затрат по кредитам в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с условиями Постановления Правительства РФ №541.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:

«Мы благодарны Группе УГМК за выбор «Открытия» в качестве финансового партнера и комфортную совместную работу на всех стадиях сделки. Реализация проекта стала возможна при непосредственной государственной поддержке Правительства РФ в рамках первого отбора по ПП РФ №541. Модернизация производства АО «Святогор» несомненно будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе, что приоритетно как для всех участников проекта, так и для населения региона».

Андрей Козицын, генеральный директор ОАО «УГМК»:

«Группа УГМК уделяет большое внимание заботе о людях, работающих и живущих в городах присутствия предприятий УГМК. Для нас реализация этого проекта является очередным важным этапом в реализации ESG-политики нашей Группы. Хотелось бы выразить благодарность команде «Открытия» за высокий профессионализм и поддержку в реализации проекта в рамках Постановления Правительства №541 о внедрении наилучших доступных технологий. Мы высоко ценим заинтересованность нашего партнера, банка «Открытие», во многих проектах нашей Группы, играющих значимую роль в развитии экономики и жизни регионов присутствия предприятия».