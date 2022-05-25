Банк «Открытие» проведет всероссийский онлайн-марафон «Голос женского бизнеса»

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12-часовой онлайн-марафон «Голос женского бизнеса»» состоится 26 мая, в День предпринимателя. Организаторами выступят банк «Открытие» и Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ России» при поддержке Евразийского женского форума.

Женщины – предприниматели со всей России соберутся, чтобы поговорить о развитии своего дела, поделиться опытом и рассказать, как они сохраняют баланс между работой и личной жизнью.


Марафон пройдет в голосовом чате телеграм-канала «Неприниматели». Программа будет разделена на шесть тематических блоков: «Здоровый образ жизни», «Образование», «Ресторанный» бизнес», «Блогинг», «Цифровой бизнес» и «Креативные индустрии». В рамках каждого блока будут интервью с экспертами, мастер-классы, истории предпринимателей о конкретных бизнес-кейсах.


Участницы онлайн-марафона обсудят, где брать энергию и как не выгорать на работе, как мотивировать сотрудников, нужно ли дополнительное обучение для бизнеса и как монетизировать образовательные продукты, как перевести бизнес в онлайн и зачем это нужно, поговорят эффективном ведении бизнеса в креативных индустриях – в сфере дизайна, моды и кино.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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