Банк «Открытие» провел онлайн-марафон по женскому предпринимательству

6 октября в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума в телеграм-канале «Неприниматели» банка «Открытие» прошел онлайн-марафон «Голос женского бизнеса в России».
В течение 12 часов от Владивостока до Калининграда к марафону подключались женщины-предприниматели более чем из 100 городов России.
Марафон был посвящен цифровизации бизнеса, инструментам продвижения и лидерству. Программа марафона состояла из шести блоков: «Внедрение цифровых технологий в бизнес», «Бизнес-коммуникации и облачные сервисы»; «Инвестиции в образование», «Способы продвижения и развития компании в сети», «Культура защиты цифровой информации» и «Work&Life balance». Участницы марафона узнали о современных решениях для цифровизации своей компании, получили возможность пройти цифровой чек-ап от банка «Открытие» и получили советы от экспертов.
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России»:
- Вынужденные ограничения для бизнеса в период пандемии стали стимулом для использования предпринимателями цифровых инструментов. На нашем марафоне лидеры диджитал-индустрии и предприниматели поделились своим опытом и лайфхаками, рассказали о возможностях, которые получает бизнес при переходе в цифру. Для всех кто не успел подключиться к марафону, в нашем телеграмм-канале «Неприниматели» мы разместим подкасты по каждой теме.
Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
- Сегодня крайне важно сосредоточиться на тех экономических и социальных изменениях, которые пандемия внесла в нашу жизнь. Новая реальность не только расставила свои приоритеты и обязала по-новому посмотреть на бизнес-процессы, но и стала катализатором цифровизации, временем новых возможностей. Марафон дал участникам уникальную возможность в доступной и увлекательной форме получить как стартовый пакет базовых знаний, необходимых для трансформации предпринимательской деятельности, так и широкий спектр информации для более успешного ведения бизнеса в современных реалиях.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Загрузка комментариев