Банк «Открытие» провел онлайн-марафон по женскому предпринимательству

6 октября в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума в телеграм-канале «Неприниматели» банка «Открытие» прошел онлайн-марафон «Голос женского бизнеса в России».

В течение 12 часов от Владивостока до Калининграда к марафону подключались женщины-предприниматели более чем из 100 городов России.

Марафон был посвящен цифровизации бизнеса, инструментам продвижения и лидерству. Программа марафона состояла из шести блоков: «Внедрение цифровых технологий в бизнес», «Бизнес-коммуникации и облачные сервисы»; «Инвестиции в образование», «Способы продвижения и развития компании в сети», «Культура защиты цифровой информации» и «Work&Life balance». Участницы марафона узнали о современных решениях для цифровизации своей компании, получили возможность пройти цифровой чек-ап от банка «Открытие» и получили советы от экспертов.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России»:

- Вынужденные ограничения для бизнеса в период пандемии стали стимулом для использования предпринимателями цифровых инструментов. На нашем марафоне лидеры диджитал-индустрии и предприниматели поделились своим опытом и лайфхаками, рассказали о возможностях, которые получает бизнес при переходе в цифру. Для всех кто не успел подключиться к марафону, в нашем телеграмм-канале «Неприниматели» мы разместим подкасты по каждой теме.

Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

- Сегодня крайне важно сосредоточиться на тех экономических и социальных изменениях, которые пандемия внесла в нашу жизнь. Новая реальность не только расставила свои приоритеты и обязала по-новому посмотреть на бизнес-процессы, но и стала катализатором цифровизации, временем новых возможностей. Марафон дал участникам уникальную возможность в доступной и увлекательной форме получить как стартовый пакет базовых знаний, необходимых для трансформации предпринимательской деятельности, так и широкий спектр информации для более успешного ведения бизнеса в современных реалиях.