Банк «Открытие»: пышные свадьбы больше всех любят на Урале

При этом 40% жителей округа не готовы потратить на празднование более 200 тыс. рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.
Уральский федеральный округ оказался в лидерах по количеству сторонников пышных свадеб среди россиян. В целом по стране отметить это событие с размахом согласны лишь 23% опрошенных. Противников «сорить деньгами» на Урале оказалось 25%, а в России – 34%.
Подавляющее большинство – 74% респондентов сообщили, что нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию. 13% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители – это поможет провести торжество на высоком уровне. 14% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.
53% заявили, что самостоятельно финансировали свои свадьбы. 33% устраивали свадьбы на деньги родственников и родителей. У 34% не было свадеб. 2% респондентов брали для свадьбы кредит в банке. При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают лишь 24% опрошенных. 76% полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.
7% жителей Урала заявили о том, что у них нет денег на свадьбу, столько же готовы потратить на свадебную церемонию не более 50 тыс. рублей. В бюджет 50-100 тысяч рублей хотят уложиться 24% уральцев, от 100 до 200 тысяч рублей - 16%, от 200 до 300 тысяч рублей - 8%, от 300 до 400 тысяч рублей - 7%, от 400 до 500 тысяч рублей – 1%.
41% россиян планируют пригласить на свадьбу только родителей и самых близких друзей, а 19% и вовсе считают, что для церемонии бракосочетания достаточно только жениха и невесты. Еще 15% опрошенных готовы позвать на празднование всех знакомых и друзей, уложившись в лимит до 100 человек. Четверть россиян уверены, что на свадьбе “чем больше гостей, тем лучше”.
Примерно треть опрошенных (31%) хотели бы отметить день свадьбы за границей, четверть (25%) – на родине в ресторане, каждый пятый (19%) – на природе, 13% - дома, а 12% - рассматривают экзотические и необычные места для проведения бракосочетания: воздушный шар, планетарий, стадион, необычный арт-объект...
- *Опрос проведен банком «Открытие» и РГС Банком 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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