Банк «Открытие»: пышные свадьбы больше всех любят на Урале

При этом 40% жителей округа не готовы потратить на празднование более 200 тыс. рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Уральский федеральный округ оказался в лидерах по количеству сторонников пышных свадеб среди россиян. В целом по стране отметить это событие с размахом согласны лишь 23% опрошенных. Противников «сорить деньгами» на Урале оказалось 25%, а в России – 34%.

Подавляющее большинство – 74% респондентов сообщили, что нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию. 13% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители – это поможет провести торжество на высоком уровне. 14% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.

53% заявили, что самостоятельно финансировали свои свадьбы. 33% устраивали свадьбы на деньги родственников и родителей. У 34% не было свадеб. 2% респондентов брали для свадьбы кредит в банке. При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают лишь 24% опрошенных. 76% полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

7% жителей Урала заявили о том, что у них нет денег на свадьбу, столько же готовы потратить на свадебную церемонию не более 50 тыс. рублей. В бюджет 50-100 тысяч рублей хотят уложиться 24% уральцев, от 100 до 200 тысяч рублей - 16%, от 200 до 300 тысяч рублей - 8%, от 300 до 400 тысяч рублей - 7%, от 400 до 500 тысяч рублей – 1%.

41% россиян планируют пригласить на свадьбу только родителей и самых близких друзей, а 19% и вовсе считают, что для церемонии бракосочетания достаточно только жениха и невесты. Еще 15% опрошенных готовы позвать на празднование всех знакомых и друзей, уложившись в лимит до 100 человек. Четверть россиян уверены, что на свадьбе “чем больше гостей, тем лучше”.

Примерно треть опрошенных (31%) хотели бы отметить день свадьбы за границей, четверть (25%) – на родине в ресторане, каждый пятый (19%) – на природе, 13% - дома, а 12% - рассматривают экзотические и необычные места для проведения бракосочетания: воздушный шар, планетарий, стадион, необычный арт-объект...