Банк «Открытие» рассмотрит возможность выкупа облигаций ППК РЭО на 10 млрд рублей для поддержки отрасли ТКО

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Банк «Открытие» и ППК «Российский экологический оператор» договорились о совместном финансировании инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Банк примет активное участие в рассмотрении и последующем финансировании проектов через покупку облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей, средства пойдут на создание объектов обращения с отходами.

Соглашение об этом на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.


«Сотрудничество с ППК «Российский экологический оператор» органично вписывается в нашу ESG-стратегию, будет способствовать улучшению экологической ситуации в России и повышению качества переработки твердых коммунальных отходов», – прокомментировал Михаил Задорнов.


«Подписали с «Открытием» соглашение, которое предполагает совместное финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО через выкуп облигационного займа ППК «Российский экологический оператор». Одним из основных направлений нашего сотрудничества станет организация выпуска, размещения и приобретения банком облигаций, эмитированных РЭО, направленных на финансирование проектов в сфере обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, на сумму не менее 10 млрд рублей в 2022–2024 годах. Наше сотрудничество направлено на поддержку развития отрасли через создание новых объектов обращения с ТКО, которые позволят достичь необходимых показателей по обработке и утилизации отходов в рамках федерального проекта», – сообщил Денис Буцаев.


Соглашение также предполагает всесторонний обмен информацией об инвестиционных проектах, рассматриваемых для финансирования, и разработку совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков, создаваемых РЭО либо при его участии, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».


Во время подписания стороны также обсудили текущий статус взаимодействия по реализуемым и перспективным проектам.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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