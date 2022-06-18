Банк «Открытие» рассмотрит возможность выкупа облигаций ППК РЭО на 10 млрд рублей для поддержки отрасли ТКО

Соглашение об этом на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Сотрудничество с ППК «Российский экологический оператор» органично вписывается в нашу ESG-стратегию, будет способствовать улучшению экологической ситуации в России и повышению качества переработки твердых коммунальных отходов», – прокомментировал Михаил Задорнов.

«Подписали с «Открытием» соглашение, которое предполагает совместное финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО через выкуп облигационного займа ППК «Российский экологический оператор». Одним из основных направлений нашего сотрудничества станет организация выпуска, размещения и приобретения банком облигаций, эмитированных РЭО, направленных на финансирование проектов в сфере обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, на сумму не менее 10 млрд рублей в 2022–2024 годах. Наше сотрудничество направлено на поддержку развития отрасли через создание новых объектов обращения с ТКО, которые позволят достичь необходимых показателей по обработке и утилизации отходов в рамках федерального проекта», – сообщил Денис Буцаев.

Соглашение также предполагает всесторонний обмен информацией об инвестиционных проектах, рассматриваемых для финансирования, и разработку совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков, создаваемых РЭО либо при его участии, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Во время подписания стороны также обсудили текущий статус взаимодействия по реализуемым и перспективным проектам.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).