Банк «Открытие» рефинансирует ипотеку, полученную по высоким ставкам

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Банк «Открытие» предлагает снизить ставку по ипотечным кредитам, оформленным с 28 февраля по 31 мая 2022 года включительно по высоким ставкам. Предложение доступно для заемщиков «Открытия» и сторонних банков со сроком обслуживания ипотеки не менее трех месяцев.

Ставка рефинансирования по программе «Семейная ипотека» составляет от 5,5% годовых.


Рефинансирование кредитов по классическим ипотечным программам доступно по ставке от 10,69% годовых. По желанию клиенты могут в рамках рефинансирования получить дополнительные денежные средства на личные нужды.


Предложение не распространяется на кредиты, полученные по программе «Ипотека с господдержкой».

С полными условиями и ставками рефинансирования можно ознакомиться на сайте банка (https://www.open.ru/ipoteka/refinancing).


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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