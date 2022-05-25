Банк «Открытие»: регулятор снизит ключевую ставку на два процентных пункта или более

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51238

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Необходимость снижения ставки обусловлена замедлением темпов роста цен и инфляционных ожиданий населения. Их медианная оценка на год вперед в мае снизилась на 1 п.п. и составила 11,5% – это минимальное значение за последние 12 месяцев. Вернулись к уровням начала года и ценовые ожидания предприятий. Недельные темпы роста цен указывают на то, что инфляция временно вернулась на траекторию роста, соответствующую целевому уровню Банка России в 4%. Временно – поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после всплеска цен в марте на электронику, туризм и легковые автомобили. Прогнозы «Открытия Research» относительно инфляции на конец 2022 г. составляют 15,5%-16,5% г/г, прогнозы инфляции на год вперед – от 4% до 6% в зависимости от дальнейшей динамики валютного курса, в отношении которого набор сценариев остается достаточно широким.


Тот факт, что регулятор решил не ждать заседания 10 июня свидетельствует о намерениях заметно снизить ключевую ставку. По оценкам «Открытие Research», речь может идти о снижении на 2 или даже 3 п.п. – конкретный выбор может быть обусловлен последними данными по недельной инфляции и выдачам кредитов. Такая срочность вызвана снижением гибкости валютного рынка вследствие внутренних и внешних ограничений на операции с капиталом и сложностями с восстановлением импорта – в результате курс рубля продолжает чрезмерно укрепляться. Курс бивалютной корзины в настоящий момент составляет менее 57 рублей, что близко к минимуму с 2015 г. Снижение нормы обязательной продажи выручки также не подействует, поскольку экспортеры обеспокоены рисками заморозки активов и предпочитают рубль как «безопасную гавань», которая к тому же приносит высокий доход в размере действующей ключевой ставки. Снижение доходности в рубле должно способствовать диверсификации этих вложений в пользу других валют – казахского тенге, китайского юаня или дирхама ОАЭ, последний из которых жестко привязан к доллару США. В этих целях снижение ключевой ставки должно быть максимальным, на которое только готов пойти Банк России с учетом других обстоятельств. Впрочем, необходимо понимать, что даже снижение ставки до уровня 11-12%, которого вполне можно ожидать в текущих условиях, не приведет к существенному мгновенному изменению потоков на валютном рынке.


Снижение ставки в целом ожидаемо рынком и вряд ли приведет к резкой коррекции курса рубля, но может замедлить или остановить его укрепление.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51238

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined