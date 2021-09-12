Банк «Открытие»: резкого снижения цен на энергетический уголь не стоит ожидать до февраля-марта 2022 г.

Форварды на энергетический уголь в Европе с базисом поставки CIF ARA (т.н. API2) выросли до уровня $168/т по итогам торгов 9 сентября 2021 г., продолжая почти непрерывный рост на протяжении последних 2х недель (с 30 августа), в результате которого был достигнут исторический максимум цен.

На сегодняшний день можно смело заявить, что котировки угля превзошли все даже самые смелые ожидания горнодобывающих компаний, которые и так сохраняли безоговорочную уверенность в потенциале роста цен. Аналитические агентства с их осторожными прогнозами так и не дождались коррекции на рынке, а консенсус-прогноз среднего значения котировок энергетического угля в 3 кв. 2021г. от инвестиционных банков (I/B/E/S) (рассчитанный на 31.03.2021 г.) отклонился почти $100 (промах в 3 раза) по сравнению с фактом.

Что происходит на рынке энергетического угля в период, когда весь мир говорит только о декарбонизации?

По нашим оценкам, в основе мощного и непробиваемого тренда в росте цен выступает 3 основных фактора. Первый и самый главный заключается в том, что предложение угля от основных мировых поставщиков продолжает сталкиваться с перебоями в поставках. Кроме того, повлиял дефицит предложения на рынке газа и низкие запасы его в Европе. Третьей причиной стала более низкая выработка альтернативных источников энергии по сравнению с нормальными уровнями из-за нетривиальных природных явлений (потопы, засуха).

Особенностью текущего состояния рынка энергоносителей является то, что спрос на энергию играет для формирования цен значительно меньшую роль, чем предложение.

Несмотря на то, что природные аномалии этого года действительно подняли пики потребления электричества выше средних значений, восстановление экономики не привело к ускорению роста потребления электричества выше исторических трендов. Опираться только на повышенный сезонный рост спроса в будущем нельзя, его значение для рынка может ограничиться временным увеличением запасов угля у основных потребителей, чтобы избежать новых блэкаутов. Однако в долгосрочной перспективе сезонность будет нивелироваться.

Остановка роста деловой активности в мире, наблюдаемая этим летом, легла в основу снижения цен на ряд черных и цветных металлов, где спрос был определяющим фактором. При этом котировки других металлов и угля в ответ на сбои предложения и проблемы на смежных рынках напротив перешли к росту.

Уголь традиционно считается ресурсом местного потребления (мировая торговля энергетическим углем составляет только 23% его потребления), поэтому снижение добычи в отдельных регионах мира привело к видимому росту мирового импорта угля, подстегнув цены к росту.

В частности, последние оценки предполагают серьезный пересмотр импорта угля в Китай, где собственная добыча энергетического угля оставалась подавленной из-за действий правительства страны (в июне-июле 2021 г. добыча снизилась на 1-3% г/г) и не успевает восстановиться даже после снятия ряда ограничений – в августе Китай разрешил восстановить добычу в некоторых провинциях для обеспечения внутреннего потребления. Предполагается, что более заметный рост предложения угля в Китае последует с сентября 2021 г., однако накопление запасов – чтобы избежать проблем с энергоресурсами, аналогичных декабрю 2020 г. – приведет к увеличению импорта и поддержит внутренние цены на уровне 1000 юаней за т ($155/т).

Увеличение импорта в Китай и ряд других азиатских стран приводит к дисбалансу в поставках угля в мире, создавая дефицит предложения энергоносителей в Европе. Запасы газа в ЕС остаются ниже средних значений за последние 5 лет, что привело к росту цен до рекордных значений и сделало уголь даже с учетом высокой стоимости квот на выбросы более привлекательным энергоносителем.

По данным Refinitiv, стоимость газа на текущий момент остается выше switch price (цена перехода с угля на газ), практически гарантируя высокий спрос на уголь в Европе. Динамика форвардов на рынке энергоносителей указывает, что подобная конъюнктура будет сохраняться вплоть до начала 2022 г., когда на рынок ЕС уже будет поступать газ по Северному потоку-2, и хранилища будут заполнены достаточно. До тех пор предполагаемый запуск Северного потока в октябре 2021 г. может только остановить рост цен на энергетический уголь в преддверии отопительного сезона.

Планомерное снижение цен в 4 кв. 2021 г. возможно за счет увеличения добычи в Азии и перенаправления части поставок в другие регионы мира, однако с учетом высокой вероятности сохранения сбоев в поставках, рассчитывать на резкое снижение цен не стоит до февраля-марта 2022 г.

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